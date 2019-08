Egy 17 éves lány taszította le a trónról minden idők leghosszabb listavezetőjét

19 héten keresztül úgy tűnt, talán már sosem előzik meg a Billboard slágerlistáján Lil Nas X Old Town Road c. számát, most azonban megtört a jég: Billie Eilish átvette a vezetést, írja többek között a BBC.

A mindössze 20 éves Lil Nas X már két hete rekordot döntött azzal, hogy az Old Town Road című száma 17 héten keresztül a Billboard Hot 100 listavezetője. Ebben mondjuk segített az is, hogy a Billboard az eredeti dal mellett a remixeket és azok letöltéseit/streamjeit is beszámítja, és az Old Town Roadot aztán tényleg mindenki szétremixelte Billy Ray Cyrustól Diplón át magáig a szerzőig, Lil Nas X-ig.

A rekorddöntés után a szám még két hétig a lista élén maradt, de most végül beelőzte a 17 éves Billie Eilish Bad Guy című száma, ráadásul egy új rekorddal: Eilish lett az első olyan előadó, aki úgy jutott fel a Billboard listájára, hogy 2000 után született. Eilishnek Lil Nas X Twitter-bejegyzésben gratulált, hozzátéve, hogy megérdemeltnek tartja Eilish sikerét.

congratulations to billie eilish!! u deserve this!! — nope (@LilNasX) 2019. augusztus 19.

Ha valaki pedig ezek után végképp eltévedve érezné magát a 17-20 évesek popkulturális szárnyalásában, annak kis segítségnek itt egy cikkünk az Old Town Road jelenségről, illetve magáról a Z generáció által megteremtett internetezős-TikTokozós sztárokról is.