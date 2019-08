Petőfi-díjat kaptak a NER kedvenc zenészei

Negyedik alkalommal is kiosztották a Petőfi Zenei Díjakat, amiket elvileg az év legjobb magyar zenészei és együttesei kapnak. Ehhez képest az év férfielőadója az az Ákos lett, aki 2017 óta nem adott ki új nagylemezt, az év dala az Eurovízió döntőjébe be sem jutó szám Pápai Jocitól, és persze életműdíjat kapott az utóbbi időben rendszeresen a Fidesz körül legyeskedő Nagy Feró is.

Az idei díjazottak listája egyébként ez:

Az év női előadója: Rúzsa Magdi

Az év felfedezettje: Acoustic Planet

Az év dala: Pápai Joci: Az én apám

Az év videoklipje: Follow The Flow : Nem tudja senki

Az év férfi előadója: Ákos

Az év gitárosa: Füstös Bálint

Az év szövegírója: Szepesi Mátyás

Az év ütőhangszerese: Gálos Ádám

Az év billentyűse: Szebényi Dániel

Az év zenekara: Halott Pénz

Az év akusztikus koncertje: Bagossy Brothers Company

Életműdíj: Nagy Feró

A Petőfi Zenei Díjat még négy éve hozta létre a Volt Fesztivál a közmédiával együttműködésben, azonban az első gála időzítése elég szerencsétlenre sikerült. Akkor kezdett világossá válni, hogy az MTVA kiheréli a Petőfi Rádió zenei kínálatát, ami miatt több zenész és köztük a Volt Fesztivál szervezői is aláírtak egy tiltakozólevelet, de végül magát az eseményt gond nélkül megtartották.

A Petőfi Zenei Díj aztán a Voltról átkerült a Strand Fesztiválra, ahol igyekeznek minden évben óriási felhajtást csinálni a gála körül, az MTI részletesen beszámol az eseményről, az Origo kormánypárti propagandaoldal pedig konkrétan élőben közvetítette az egészet az M2 mellett.

Az idei díjak odaítélésében az egyik legszórakoztatóbb, hogy a közmédia és a csaknem száz tagú szakmai grémium egészen furcsa rendszerben választotta ki a győzteseket.