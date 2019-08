Ilyen közelről még biztosan nem látta a kerekesszékes Foo Fighters-rajongó gitárzúzását

Több mint tíz kamionnal, rengeteg saját felszereléssel és stábtaggal jött nemrég Budapestre a Foo Fighters, a Sziget történetének eddigi legdrágább fellépője, hogy aztán két és fél órán keresztül zenéljen a fesztivál zárónapján.

A koncert másnapján az Index is megírta, hogy a buli egyik legemlékezetesebb momentuma az volt, amikor Dave Grohl az utolsó szám előtt felhívott egy kerekesszékes srácot a színpadra, aki a zenekar biztatására jól odavághatta a frontember gitárját a színpadhoz. Az esetről mostanáig csak egy a közönség soraiból rögzített videó keringett az interneten, a Foo Fighters azonban annyira a szívébe zárta a szigetes emlékeit, hogy három számnyi exkluzív koncertfelvételt adott felhasználásra a fesztiválnak.

A Sziget történetében viszonylag ritkán fordul elő, hogy egy ekkora zenekar hozzájáruljon a koncertfelvétel közzétételéhez. A Foo Fighters záróshow-ja azonban a zenekar számára is olyan élményt jelentett, amit szívesen osztanak meg a rajongókkal

– mondta Kádár Tamás, a Sziget főszervezője a zenekar stábja által készített, a Sziget YouTube-csatornáján csütörtökön elérhetővé vált, több mint 10 perces videóról. (A felvételen kb. 7 perc 40 másodperctől kezdődnek az izgalmak.)

Dave Grohl zenekara emellett két másik videót is a Szigetnek ajándékozott: az egyiken a This Is A Call, a másikon a Pretender szigetes változatát lehet visszanézni.

Foo Fighters: The Pretender (Sziget 2019)

Foo Fighters: This Is A Call (Sziget 2019)

A Foo Fighters szigetes koncertjéről szóló beszámolónkat itt lehet olvasni.