Újra Magyarországra jön a Slipknot

Az óriási sikerű, Volt fesztiválon adott koncertje után hamarosan újra Magyarországon játszik a Slipknot, jelentették be a szervezők csütörtök délelőtt. Corey Taylor zenekara 2020. február 4-én lép majd fel a Budapest Arénában.

A Slipknot a 2020-as turnéja során 17 európai országban fog fellépni, ezen belül csak az Egyesült Királyságban nyolc koncertet adnak majd. Az előzenekar az összes állomáson a lengyel Behemoth lesz.

Jó érzés visszatérni egy nagyszabású turnéra Európába és az Egyesült Királyságba. Nem számít, hányszor voltunk már, mindig azt érezzük, hogy soha nem elég, nem tudunk minden városban játszani, ahol szeretnénk. De egy dolog biztos: a közönség mindig a világ legjobbjai közül való

– mondta a koncertsorozat apropóján Corey Taylor, a zenekar énekese.

Jegyeket augusztus 30-án, jövő pénteken,10 órától lehet venni a Live Nation és a Funcode oldalán. Elővásárlási lehetőség a Slipknot OutsideTheNine rajongói klub tagjai és a We Are Not Your Kind albumra online előrendelést leadott rajongók számára augusztus 27-én reggel 9, valamint délelőtt 11 órától lesz.

A zenekar fronemberével a Volt fesztiválon az Index is interjúzott.