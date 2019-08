Egy kicsi retro és egy kis űrlényszex

Techno zenei világ és pszichedelikus videóklip, na meg egy űrlény, aki megdug egy földi lányt – ezek jellemzik Kai van Dongen 2018-as számának most készült videóklipjét, ami nálunk látható először.

Miután Kai van Dongen Johannesburgból Londonba költözött, újra munkába kezdett: ezúttal a Volute Records oldalán egy techno-projekttel. A zenész idén két új albumot is kihozott, a These were rotting away on my hard drive, so here you go-t és a Had Some Scrap Metal Lying Around, Thought I'd Recycle-t, mindkettő elektronikus-techno stílusban készült. Korábbi munkái is ezt a vonalat követték, a 2018-as kislemezéhez, a Don't Miss Your Trainhez (azon belül is a címadó szám egyik remixéhez) pedig most videóklip is készült.

Ráadásul olyan klip, ami pszichedelikus és erotikus, valahol pedig még a '90-es évek rossz minőségű és random vágásokkal tarkított videóit is megidézi. Az pedig egyenesen mindent visz benne, hogy az állatmintás felsőben ülő főszereplő lány egy kis szemgolyó kajálgatás után űrlényekről szóló újságot olvas, majd kellemes fantáziálásba (nosztalgiázásba?) kezd arról, ahogyan először csak simogatja, majd magáévá teszi egy űrlény: azt pedig már az olvasó fantáziájára bíznám, hogy a végén lévő zselés valami vajon az ufo melyik testnedve lehet.

A film rendezője, Nagy Zita szerint habár a látványvilág hasonlít a korábbi klipjeihez, abban azért eltér, hogy ezt a klipet nem Mermaid Tea Party néven rendezte meg. Nagy Zita szerint azért is volt érdekes ez a rendezés, mert: