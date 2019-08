Taylor Swift újra felvenné régi dalait, amiket most Justin Bieber menedzsere birtokol

Az énekesnő júniusban azt állította, hogy a korábbi lemezkiadója a tudta nélkül adta el régi dalainak mesterszalagjait Scooter Braunnak, aki olyan sztárokat menedzsel, mint például Ariana Grande, Demi Lovato vagy Justin Bieber. Swift szerint ezzel olyan ember kezébe kerültek a zenéi, aki korábban megpróbálta tönkretenni a karrierjét.

Úgy tűnik, azóta sikerült megoldást találni a problémára, Swift azt tervezi, hogy 2020-ban újra felveszi az első hat albumának számait, és ezeknek a szerzői joga már őt illeti majd meg. A BBC cikke szerint azért nem tud azonnal stúdióba vonulni ezekkel a dalokkal, mert a szerződése ezt egyelőre nem teszi lehetővé.

Az énekesnőnek egyébként most jelent meg a hetedik albuma. A Loveren 18 dal található, és Swift állandó szerzőtársa, Jack Antonoff ezen a lemezen is közreműködött, de a Cruel Summer című számot például Annie Clark (St. Vincent) is jegyzi.

A címadó számhoz készült hivatalos videoklip pár órával ezelőtt debütált.