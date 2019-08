John Travolta besült az MTV díjátadóján

A zenei élet apraja-nagyja Newarkban gyűlt össze, hogy kiosszák az MTV Video Music Awards díjakat. A Michael Jackson Video Vanguard életműdíjat Missy Elliot kapta, de díjazták Taylor Swiftet, Billie Eilisht és Lil Nas X-et is. A legjobb k-pop banda a BTS lett.

A gálát Taylor Swift nyitotta a You Need to Calm Down-nal, amit rövidre vágott, hogy a szivárvány minden színébe öltözött táncosai és drag queenek között, rajongói nagy örömére először elénekelje élőben a Lover című számát. A VMA híres a nagyszabású előadásokról, így a Swift után fellépőktől is várhatóak voltak a bizarr elemek.

Lizzo feje felett végig egy hatalmas tangás fenék lebegett, míg elénekelte a Truth Hurts-öt és a Good as Hell-t. Shawn Mendes és Camila Cabello gyertyafényben adta elő a Señoritat, Bad Bunny és J Balvin pedig rajzfilmes színpadon adták elő a Que Pretendes.

Természetesen a produkcióknál talán fontosabban maguk a díjak. Ariana Grande ugyan nem volt ott a díjátadón, de ennek ellenére három díjat is bezsebelt, többek között az Év művészének járó űrhajós szobrot. Az év videója Taylor Swift You Need to Calm Down-ja lett, és ugyanezzel a számmal nyerte meg a Video for Good kategóriát is.

Egy rejtélyes oknál fogva John Travoltát kérték fel, hogy Queen Latifah-val együtt adják át a legjobb videónak járó díjat. Talán emlékeznek, hogy a 2014-es Oscar átadón Travoltának problémái akadtak, mikor fel kellett konferálnia a Jégvarázs betétdalát éneklő Idina Menzelt (Adele Nazeem lett belőle), és most se sikerült zökkenőmentesen átadnia a díjat.

Több Swiftnek öltözött drag queen is felkísérte az énekest a színpadra, hogy átvegye a díjat, és Travolta egy pillanatnyi habozás után Jade Jollie-nak adta át a szobrot. Mentségére szóljon, hogy a drag queen valóban hasonlított az énekesnőre, és nagy volt a káosz a színpadon.

Az év dala Billy Ray Cyrus és Lil Nas X Old Town Road remixe lett, a legjobb pop díj a Jonas Brothershöz került, a legjobb rock pedig a Panic! At The Discohoz. A győztesek teljes listáját itt megnézheti.

Természetesen nincs díjátadó dráma nélkül, és ez a VMA 2019 esetében is így volt. Már az USA-ban is a mainstreamben hódítanak a k-pop bandák, köztük pedig a BTS nevű formáció a legnépszerűbb. Hogy az MTV bemutassa, milyen trendi, és hogy mennyire halad a korral az idei VMA-n bevezették a Legjobb K-popnak járó kategóriát.

A gesztus szép, de sokan még így is problémásnak találják. Van, aki kifogásolja, hogy a koreai bandákat száműzik egy saját kategóriába, mikor több, más díjra jelölt, angolszász területről érkező előadót is túlszárnyalnak hallgatottságban. Jobbak az eladásiak, mint a Jonas Brothersnek, de a Beatles óta ők az elsők, akiknek sikerült 12 hónapon belül három listavezető albumot kiadni. Hat évvel ezelőtti megalakulásuk óta most tartanak először szünetet.

Az MTV-nek feltűnt a sok kritikus hang, így tűzoltásként bejelentettek három új kategóriát, amikre a közönség szavazhatott: Best Power Anthem, Best Group és Song of Summer. A rajongóknak azonban ez kevés volt, mivel pontosan tudják, hogy a közönségdíjjaknak nincs akkora súlya, mint egy elit zsűri által kiosztottnak.

Ha már első előadások, új dalok: Miley Cirus is fellépett a gálán új dalával, az érzelmekkel teli Slide Away-jel. A videót kevesebb mint egy nap alatt majdnem félmillióan nézték már meg YouTube-on.