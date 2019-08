Ed Sheeran másfél évre visszavonul

Másfél évre visszavonul Ed Sheeran - az énekes ezt két éven keresztül tartó turnéja utolsó állomásán jelentette be Ipswichben, a turné 255. koncertjén. Sheeran decemberben, titokban ment hozzá gyerekkori szerelméhez, Cherry Seabornhoz; akkor arról beszélt, gyerekvállalást is terveznek.

Ahogy talán tudjátok, már több mint két éve tart ez a turném, a Divide, és ez az utolsó napja. Van ebben valami nagyon keserédes. Szeretlek titeket, srácok, és ma itt Ipswichben ér véget a dolog. Ez az utolsó koncertem valószínűleg 18 hónapig"

- mondta a koncert utolsó száma előtt Sheeran a Metro beszámolója szerint. "A backstage-ben sokak számára nagyon érzelmes volt ez a nap. Fura módon egy kicsit olyan ez, mint szakítani a barátnőddel, akivel évek óta együtt vagy. Ez lehet, hogy furán hangzik, de hát jó hosszú turné volt ez" - tette hozzá.

A "hosszú turné" kifejezés egyébként elég keveset mond el a dologról: a 255 koncertet egy 893 napos turnén adta, amivel megdöntött minden eddigi rekordot. De nemcsak ezzel: a Divide lett minden idők legtöbb bevételt hozó koncertsorozata, miután 775,6 millió dolláros bevételével felülmúlta a korábbi csúcstartó, a U2 2009-2011-es, 360° nevű turnéjának 735,3 millió dolláros bevételét, a 8,9 millió eladott jeggyel pedig a U2 7,2 milliós eladását is. De a turné lenyomta a Guns N’ Rosest (561,1 millió dollár, 5,1 millió jegy, bár a turné még most is tart, 2016 óta) vagy a Rolling Stonest (a Bigger Bang turné 2005 és 2007 között 558,2 millió dollárt hozott 4,6 millió eladott jeggyel) - írja a Forbes.

A turné elért pár lokális rekordot is:

Sem Ausztráliában, sem Új-Zélandon nem adtak még el annyi jegyet egyetlen koncertre, mint az övére,

Izland teljes lakosságának minden hetedik tagja jelen volt a koncerten, amivel az ország történetének legnagyobb show-ja lett,

Dzsakartában szintén a valaha volt legnagyobb koncert volt az övé,

Dél-Afrikában pedig 225 ezer jegyet adtak el rá, aminél többet még soha.

Sheeran egyébként azt is elmondta, a szünet letelte után valószínűleg zeneileg is másmilyen koncerteket fog adni: eddig egyedül állt a színpadon, és egy loop-pedállal hozott létre minden, a gitárján kívüli hangot, most viszont azt mondta, "ez lehet az utolsó loop-pedálos koncertem".

