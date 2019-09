Mick Jagger beszólt Trumpnak és Boris Johnsonnak a klímaváltozás miatt

Obama alatt se volt épp rózsás a klímaügyi helyzet Amerikában, de most még rosszabb, kontrázott rá a Rolling Stones frontemberének szavaira Donald Sutherland a hétvégén a velencei filmfesztiválon.

Jagger a Burnt Orange Heresy című film egyik színészeként volt jelen a filmfesztiválon: egy műkereskedőt játszik a filmben. A helyszínen épp egy klímatüntetés zajlott: fiatal aktivisták festékszóróval felfújták a vörös szőnyegre, hogy "Tegyük zölddé a vörös szőnyeget", és hogy "Hallgassatok a gyerekeitekre!"

Nagyon nehéz helyzetben vagyunk most, főleg az USA-ban, ahol a környezetvédelmi szabályozást - ami eddig is épp hogy csak a minimális volt - annyira visszanyesegeti a jelenlegi kormány, hogy a végén nem is marad belőle semmi. Pedig az Egyesült Államoknak utat kéne mutatnia a világnak a környezetvédelemben, de inkább úgy döntött, hogy más irányt választ. Nagyon örülök, hogy van, akinek mindez annyira fontos, hogy tiltakozik miatta. Teljes mértékben támogatom. Örülök, hogy épp azok teszik ezt, akik megöröklik tőlünk a bolygót"

- mondta Jagger, majd kifejtette, mennyire rossz, hogy az olyan vezetők, mint Trump, Boris Johnson vagy a brazil elnök, Jair Bolsonaro megosztják a világot ahelyett, hogy egyesítenék - írja a Rolling Stone.

A filmben szerepel Donald Sutherland is, aki egyetértett Jaggerrel.

Micknek igaza van. Az amerikai környezetvédelmi szabályozás az Obama-kormány alatt is épp hogy csak rendben volt, most viszont már teljesen tönkreteszik. És ugyanez van Brazíliában és hamarosan ez történik majd Nagy-Britanniában is. Ha 85 éves vagy, és vannak gyerekeid és unokáid, akkor tudod, hogy semmit nem fogsz rájuk hagyni, hacsak nem szavazzuk ki ezeket az embereket a parlamentből Brazíliában, Londonban és Washingtonban. Tönkreteszik a világot. Mi is közreműködtünk a tönkretételében, de ők azok, akik biztosítják, hogy ez be is következzen"