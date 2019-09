Mégsem úgy ért véget a Beatles története, ahogy gondoltuk

"Ez a kazetta mindent újraír, amit eddig a Beatlesről tudtunk" - mondta a zenekar talán legnagyobb szakértője a Guardian újságírójának, Mark Lewisohn egy kicsit túlzóan arról a felvételről, amely egy épp ötven évvel ezelőtti, 1969. szeptember 8-i megbeszélést tartalmaz John Lennon, Paul McCartney és George Harrison között. Azért vették kazettára, hogy Ringo Starr is halhassa, aki akkor épp kórházban volt egy bélpanasszal.

A felvétel ezért úgy is kezdődik: "Ringo, te most nem lehetsz itt, azért vesszük fel, hogy te is hallhasd." A beszélgetésre már jóval az Abbey Road című lemez felvétele után, kevéssel a megjelenés előtt került sor az Apple lemezkiadó székházában. A hagyomány pedig úgy tartja, hogy az együttes mindig is tudta, hogy az Abbey Road lesz az utolsó lemezük, mert a csúcson akarják abbahagyni. (A Let It Be ugyan később, csak 1970-ben jelent meg, de korábban vették fel, mint az Abbey Roadot.)

Ehhez képest a felvételen egy új, az Abbey Road után készítendő lemezről ötletelnek John Lennonék.

És szóba kerül egy single is, amelyet karácsonyra időzítve adtak volna ki. "Azt gondoltuk, hogy John volt az, aki véget akart vetni az együttesnek, de ezen a felvételen hallatszik, hogy ez nem így van" - mondja Lewisohn.

Lennon a felvételen azt javasolja, hogy az együttes minden tagja legyen szerzője az új lemeznek: McCartney, Harrison és ő írjanak négy-négy dalt, Ringo pedig kettőt, "ha ő is úgy akarja".

Paul McCartney ekkor - egyébként nyugodt hangon - válaszol a szerzők személyére, és azt mondja:

Egészen a mostani lemezig úgy gondoltam, hogy George dalai nem igazán jók."

(Harrison írta többek között a While My Guitar Gently Weeps-t és a Taxmant, az Abbey Roadon pedig a Here Comes The Sunt és a Somethingot írta.) Harrison erre úgy felel:

Ez ízlés kérdése. Mindent egybevéve, az emberek szerették a dalaimat."

Lewisohn egyébként mindebből színházi előadást készít: hamarosan bemutatják a Hornsey Road című darabját az Abbey Road készítéséről és az együttes feloszlásáról, amellyel szeptember 18-án turnéra indul Nagy-Britanniában.