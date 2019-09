Hajnali autózások a budai rakparton

„Egy 20 éves ócsai srác a lehető legnagyobb tisztelettel szeretné befűzni a világ összes nőjét” – foglaltuk össze néhány nappal ezelőtt AKC Misi Neon című lemezét, amit lelkesedésünkben aztán rögtön ki is kiáltottuk 2019 eddigi egyik legjobb magyar megjelenésének.

Ezúttal az album kakukktojása, a Budapest Éjfél Klub kapott klipet, amiben nem AKC Misi, hanem az Ibbigang két tagja, Szalai és Valter tolja a szöveget, így az lényegében egy lemezt tévesztett Ibbigang-szám, amelynek videója a Stenken látható először.

„A videó több helyszínt bejárva mutatja be a budapesti éjjel neon-gőzös jeleneteit. Az AKC Misi lemezén ‘interlude’, azaz átvezető szerepet kapó dal egyébként erősen nyolcvanas évek nosztalgiába hajlik az alapot betöltő retro-hangzású szintetizátordallamok révén, így a srácok nem a tőlük megszokott trap hangzást hozzák, hanem egy sokkal inkább synthwave irányba terelődő szintipop-trap keveréket. Hajnali autózásokhoz a budai rakparton tökéletes” – mondják a Stenknek az alkotók.

A dal alapját a kecskeméti Alprite, a klipet a Naplók Studio készítette, a projektet pedig az On The Low Inc. kiadó fogta össze. A Neonon egyébként az eredeti tervek szerint az Ibbigang tagjai külön-külön dalokban szerepeltek volna, Alprite zenei alapja viszont tökéletesen illett az album koncepciójába, és a fiatal producerben Misi nagyon nagy tehetséget látott (a beat eredetileg a szintén kecskeméti Szalainak lett szánva). Végül AKC Misi ócsai stúdiójában lett felvéve a dal, amit utána ő is mixelt/masterelt.

Az Ibbigang bemutatkozó videója, a Profgang áprilisban jelent meg, AKC Misi Neon című albumáról pedig ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.