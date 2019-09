Nem várhatjuk el, hogy négyszáz fesztivált eltartson az ország

Elmarad az idei Kerekdomb Fesztivál Tállyán, mert a költségvetés negyede se jött össze. A Művészetek Völgye szervezői három éve indították el az összművészeti fesztivált a tokaji borvidéken, a tavalyi siker után viszont idén az állami támogatások és a céges szponzorok is elmaradtak.

"Mint minden kulturális szervezet, mi is évről évre élünk, és idén egyszerűen nem sikerült annyi pénzt összepályáznunk, hogy meglegyen a szükséges keret.

Támogatásokkal és jegybevételekkel együtt is csak 20-25 százaléka lett volna meg a tervezett költségvetésnek.

- magyarázza Oszkó-Jakab Natália, a Kerekdomb Fesztivált szervező Művészetek Völgye Nonprofit Kft. ügyvezetője és a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány kuratóriumi elnöke, hogy miért nem tartják meg a hétvégén a tállyai rendezvényt. "Nem akartuk lecsökkenteni a fesztivált délutáni matinévá két koncerttel, mert reálisan most csak ennyire lett volna pénz."

Bár a szervezők az utolsó pillanatig reménykedtek, hogy valahogy sikerül előteremteni a megfelelő összeget, július végén törölni kellett a négy naposra tervezett rendezvényt. Lemondták a már leszerződött előadókat, és visszautalták a pénzt azoknak, akik megvették előre a bérletet.

Korábban a Magyar Turisztikai Ügynökség, a Nemzeti Kulturális Alap és az Emmi is támogatta a művészeti programokat, idén azonban több pályázat se jött össze a szervezőknek, ráadásul két év után a legnagyobb szponzor, a Szerencsejáték Zrt. is kihátrált mögülük.

A Művészetek Völgye keleten, kicsiben

A Kerekdomb Fesztivál 2016-ban indult a tokaji borvidéken, a tállyai Oroszlános Borhotel vezetői hívták meg tavasszal a Művészetek Völgye szervezőit, és mint Oszkó-Jakab meséli, őket azonnal lenyűgözte a település kulturális-történelmi öröksége. Itt írta például Mikszáth a Különös házasságot, itt élt Lónyay Erzsébet, aki Weöres Psychéjét ihlette, és itt keresztelték meg állítólag Kossuth Lajost is. A cél az volt, hogy Tállyát ismét feltegyék a kulturális térképre, hiszen egykor ez volt a tokaji borvidék egyik központja, ám az elmúlt évtizedekben sokat vesztett jelentőségéből. Mint ahogy a Hegyalja sem igazán tudott kitörni hátrányos helyzetéből, hiába vannak a remek borászatok, a gyönyörű táj és a világörökségi cím.

A Kerekdomb abban nagyon hasonlított a Balaton-felvidéki nagytestvérhez, hogy itt is több művészeti ág jelenik meg, ugyanakkor megvan a saját, helyi arculata is, futóversennyel, kerékpártúrákkal, borkóstolókkal. Az elmúlt három évben számos irodalmi, színházi, komolyzenei, táncos előadás mellett több népszerű könnyűzenei fellépőt is meghívtak, színpadra állt például a Kiscsillag, az Irie Maffia, a 30Y és Szabó Balázs Bandája.

Sokan azonban nem a programok miatt vettek bérletet, hanem a borospincék miatt, a helyi borászok ilyenkor nagyon készültek a látogatókra, komoly bevételt jelentett nekik a fesztivál.

Állami segítség nélkül nem megy...

Önállóvá válni csak könnyűzenei programokkal lehet, magyarázza Oszkó-Jakab, az összművészeti programok megvalósításához az állam segítségére van szükség, hiszen például egy szimfonikus zenekar fellépése többe kerülhet, mint egy népszerű zenekar meghívása, viszont kevesebb ember megy el rá.

A kultúr-TAO megszüntetése közvetlenül ugyan nem érintette a Kerekdombot, mert kezdetektől fogva nem alapoztak rá, áttételesen viszont annyiban igen, hogy így esély se volt arra, hogy átcsoportosítsanak a Művészetek Völgye költségvetéséből. Arról már korábban írtunk, hogy az Ördögkatlant nagyon rosszul érintette a TAO pénzek elvonása, de legalább ennyire fájó volt ez a Művészetek Völgyének is. Oszkó-Jakab ugyanakkor azt mondja, logisztikai összevonásokkal sikerült megmenteni a július végi baranyai fesztivált, így nem kellett csökkenteni a programok számát.

...de ennyi fesztivált nem tud eltartani az ország

Hasonló finanszírozási problémákkal küzdött a Művészetek Völgye is tíz éve, 2008-ban már alig volt pénz, 2009-ben el is maradt a rendezvény. Aztán beszállt Oszkó Péter, a Bajnai-kormány volt pénzügyminisztere, és segítségével bevontak magánpiaci szereplőket, megújult a szervezőcsapat Oszkó-Jakab Natália vezetésével, így néhány év alatt ismét sikeres lett a fesztivál.

Míg azonban a Művészetek Völgye története '89-ig nyúlik vissza, a Kerekdomb egy nagyon fiatal fesztivál, és mivel az elmúlt években sorra indultak el a kisebb-nagyobb fesztiválok, nagyon nehezen lehetett hozzá szponzorokat találni. Mint azt a programigazgató is kihangsúlyozta, ma már közel 400 versenytárs van a fesztiválpiacon. "Nagyon nehéz áttörni, és ismertséget szerezni, minden fesztiválnak túl kell élnie egy befektetési időszakot - magyarázza Oszkó-Jakab. -

Nem várhatjuk el, hogy 400 fesztivált eltartson az ország, így természetes, hogy egyik évben te kapod a támogatást, másik évben más.

Saját lábra álltak a helyi borászok

A helyiek természetesen sajnálják, hogy nem lesz idén Kerekdomb, de a borászok Tállyai Nyitott Pincék címen saját programot szerveztek a hétvégére.

Ha a negatív forgatókönyvet nézem, és esetleg nem tudjuk folytatni a Kerekdomb Fesztivált, már akkor is teljesítettük a célkitűzésünket, sokkal többen ismerik Tállyát

- mondja Oszkó-Jakab. Mint azt kifejti, a Művészetek Völgyét részben tulajdonló alapítvány pont azért jött létre, hogy kisebb települések fejlődését segítse fesztiválokkal, kulturális rendezvényekkel, az Örvényeshegy Pikniket is ők szervezik például.

Arról Oszkó-Jakab szerint szó sincs, hogy az idei kudarc után biztosan megszűnne a Kerekdomb Fesztivál, már javában keresik a szponzorokat és az állami forrásokat, hogy jövőre meg tudják rendezni.