Meghalt Ric Ocasek, a Cars frontembere

Vasárnap holtan találták New York-i otthonában Ric Ocaseket, a hetvenes évek második felében alakult, majd a nyolcvanas években is aktív The Cars zenekar fő dalszerzőjét és frontemberét, írja a Rolling Stone. A zenész halálhírét a New York-i rendőrség (az NYPD) is megerősítette. Ric Ocasek 75 évet élt.

A rendőrök azután jelentek meg Ocasek otthonánál, hogy (helyi idő szerint) délután három körül bejelentést kaptak egy eszméletlenül fekvő férfiról. A kiérkező mentősök már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, az idegenkezűséget azonban már kizárták.

Ric Ocasek 1944 márciusában született Baltimore-ban, majd amikor 16 éves volt, a családjával Clevelandbe költözött. 21 éves korában itt ismerte meg Benjamin Orrt, a Cars későbbi basszusgitárosát. A zenekar cím nélküli bemutatkozóalbuma 1978 nyarán jelent meg, rajta olyan dalokkal, mint a Good Times Roll, a Just What I Needed és a My Best Friend's Girl.

A zenekar az 1976-os megalakulása és az 1988-as feloszlása között hat nagylemezt jelentetett meg, majd ezután egyre inkább a szólókarrierjére kezdett el fókuszálni, összesen hét albuma jelent meg, amelyek közül az utolsó a 2005-ös Nexterday volt. Producerként is dolgozott: olyan zenekarok anyagai kötődnek a nevéhez, mint a Bad Brains, a Weezer, a Guided by Voices, a No Doubt, a Bad Religion és a Nada Surf.

Ric Ocasek háromszor nősült, és összesen hat gyermek édesapja volt, mindhárom házasságából kettő-kettő fia született. Harmadik felesége, az egykori Csehszlovákiában született Paulina Porizkova (Ocasek még házas volt, amikor megismerte a 18 éves modellt) tavaly májusban jelentette be, hogy már egy éve külön élnek.

A Cars másik alapítója, Bejmanin Orr 2000 októberében halt meg hasnyálmirigyrákban. A zenekart tavaly iktatták be a Rock and Roll Hall of Fame-be.

(Borítókép: Ric Ocasek egy 2018-as clevelandi The Cars koncerten. Fotó: Jeff Kravitz / Getty Images Hungary)