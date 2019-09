Egy brit rapper Boris Johnson levágott fejét mintázó bábuval állt színpadra

Slowthai, vagyis Tyron Frampton a Hyundai Mercury díjátadó színpadát használta arra, hogy megmutassa, mit is gondolt a brit miniszterelnökről. A rapper, aki egyike volt a 12 jelöltnek, a Doorman című számával lépett fel, és színpadi kelléknek magával vitt egy levágott fejet, ami Boris Johnsonról lett mintázva. Slowthai sűrű káromkodások között fejtette ki a véleményét, és mondandójába beleszőtte albuma címét, a Nothing Great About Britaint is.

Slowthai ezzel párhuzamosan pedig bejelentette, hogy a honlapján már kapható Fuck Boris feliratú póló. A rapper korábban sem titkolta, hogy mi a véleménye a brit miniszterelnökről. Egy júliusi interjúban az amerikai elnök, Donald Trump gyengébb kiadásának nevezte, és felvetette, jobban tenné, ha visszavonulna.

A Mercury-díjat minden évben a legjobb album kapja, amely az Egyesült Királyságban brit vagy ír előadótól megjelent. Idén a 21 éves londoni rapper, Dave nyert, ugyanis Psychodrama című debütáló anyaga generációja legmerészebb rapalbuma.

A csütörtök esti londoni díjátadón Dave (teljes nevén David Orobosa Omoregie) mások mellett a The 1975-ot, a Foalst, Anna Calvit és az Idlest előzte meg. A Psychodrama idén márciusban jelent meg, vezette a brit albumlistát és eddig 130 ezer példány fogyott belőle. Dave a díjat családjának és barátainak ajánlotta, kiemelten bátyjának, Christophernek, aki gyilkosságért életfogytig tartó börtönbüntetését tölti.

(NME/MTI/444)