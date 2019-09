Oroszországban is híre megy a budapesti feszültségnek

Tavalyi oroszországi koncertsorozata után hamarosan újabb keleti turnéra indul a Deep Glaze. Ám mielőtt elhagynák az országot, klippel együtt hoznak ki egy új dalt, ami a Stenken látható, illetve hallható először.

A Deep Glaze tavaly nemcsak a Moscow Music Week nevű showcase fesztiválon lépett fel, hanem a szentpétervári Ionotékában és a szamarai Zvezda Klubban is, októberben pedig ismét kelet felé veszik az irányt: Moszkvában az egyik kultikus klubban, a Powerhouse-ban fognak fellépni a Казускома (Kasuskoma) előzenekaraként, ami után Szentpétervár, Szamara, Nyizsnyij Novgorod és Helsinki következik.

Ráadásul a turné előtt mutatják be a magyar mozikban, Hartung Attila FOMO című filmjét, amelynek főszereplője Yorgos Goletsas, a Deep Glaze frontembere, akit Stohl András jól pofán is vág a film előzetesében. A zenekar a bemutató napján koncertezik majd legközelebb a Dürer Kertben, ahol a film zenéjét adó bandák – a Fran Palermo, a Mary Popkids, és a Csaknekedkislány – társaságában lépnek fel.

A most bemutatott Monotony című dalt Altsach Balázs (The Aviary) segítségével rögzítette a zenekar, a mastermunkálatokat pedig a Metropolis stúdió keverőmérnöke John Davis végezte, aki többek között olyan előadók anyagain dolgozott már, mint Lana Del Rey, a Foals, a Gorillaz, a Primal Scream, a U2, Dua Lipa, a Led Zeppelin, a Blur és a Nick Cave and the Bad Seeds.

"A szám és a videóklip a húszas éveik közepe felé haladó fiatalok nagyvárosi feszültségét és elidegenülését próbálja ábrázolni. A hosszabb alkotói szünet után a Deep Glaze a már gyermetegnek tűnő színes inges éráját hátrahagyva megpróbál egy új, meghatározó hanggá válni a mai magyar hasonló útkeresésekben tengő fiatalok számára" – mondta a zenekar az új megjelenésről.

A klipet Lazin Damján és az Etherno studió közreműködésével készítette a zenekar, saját elképzelés alapján.