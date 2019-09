Magyar metálbandát jelöltek az egyik legmenőbb európai zenei díjra

Tizenhárom évvel a Heaven Street Seven sikere után ismét magyar együttes kaphat jelentős európai zenei díjat, derült ki, amikor péntek este nyilvánosságra hozták a 2020-as Music Moves Europe Talent Awards (MMETA) jelöltjeit. A Loud kategóriában az egyik jelölt a magyar Harmed zenekar – a finn Beast In Black mellett, aminek szintén magyar a basszusgitárosa –, a hazai rock-metal szcéna egyik legnagyobb figyelmet kapó produkciója.

Az együttesre a közönségszavazáson, a közönségszavazáson, a Public Choice kampányban is lehet szavazni, ezen az oldalon.

A díjakat jövő januárban adják majd át a holland Eurosonic showcase fesztiválon.

„Az MMETA célja, hogy friss és feltörekvő európai könnyűzenei produkciókat emeljen ki, olyanokat, amelyek nemzetközi áttörés előtt állnak, és már csak egyetlen lökés hiányzik nekik ehhez” – foglalta össze a kezdeményezés lényegét a jelölésről szóló közleményben Bali Dávid, a HOTS könnyűzenei exportiroda vezetője.

A Harmed 2017 elején alakult, tagjai: Spicze Levente (ének), Keresztesi Balázs (gitár), Tóth Gábor (gitár) és Zsákay Mihály (dob).

A 605című daluk 2017 júniusában mutatkozott be az amerikai New Noise felületén, ezután gyakorlatilag azonnal leigazolta őket az amerikai Victory Records sublabel kiadója, a Famined Records, terjesztőjük így a Sony lett. A 2017-es From Day One című kislemezük megjelenésekor a brit iTunes 9., az amerikai iTunes 72., míg a magyar iTunes 1. helyén nyitott a rock chartokon. A Spotify-on tavaly 72 ezer hallgató csaknem kétszázezerszer játszotta le a dalaikat, amik közül több bekerült a kurátorok által összeállított olyan playlistekbe, mint a New Blood vagy az Extreme Metal Workout. A Jester című anyaguk pedig a Deezer Metal: New Releases listáján debütált.

A zenekar, részben az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program támogatásával, az elmúlt másfél évben 18 európai országban lépett fel klubkoncerteken és fesztiválokon, többek között együtt zenéltek a svéd progresszív/extrém metal Meshuggah-val vagy az amerikai deathcore Whitechapel-lel. Első nagylemezük várhatóan 2020-ban jelenik meg.