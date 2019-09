Magyarország lesz a fókuszban Európa legrangosabb zenei rendezvényén

Szeptember 26-án kezdődik a 2019-es Waves Vienna, az egyik legismertebb európai showcase fesztivál. A szervezők minden minden évben két ország piacára összpontosítanak, és keleti partnerként most Magyarországra esett a választásuk.

A hazai zenekarok közül összesen hét produkció (Ivan & The Parazol, Middlemist Red, The Qualitons, Dope Calypso, Platon Karataev, Jonas Vera Experiment, Mayberian Sanskülotts) utazik ki Bécsbe, ahol a programok között olyan konferenciapanel is szerepel, ami a magyar piaccal, a magyar könnyűzene exportjával foglalkozik majd.

A magyar zenekarok többsége által kifejezetten vágyott turnécélpont Ausztria, ami a kapuja egy több mint százmillió lelket számoló közös, svájci-német-osztrák piacnak, amin belül nagyon erős terjesztési, turnézási hálózatok épültek ki az elmúlt harminc-negyven évben. Az első Waves Vienna helyszíne a Balassi Intézet bécsi épülete, a Collegium Hungaricum volt, magyar zenekarok 2011 óta játszanak az eseményen - áll a HOTS - Hungarian Oncoming Tunes könnyűzenei exportiroda közleményében.