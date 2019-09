Növényekből táplálkozik a zene a sivatag közepén

A History Ends in Green-nel eddigi talán legjobb albumát adta ki idén a We Plants Are Happy Plants, vagyis Bergmann Péter, ami teljesen megérdemelten kapta meg a 10/10-es értékelést a májusi albumválogatásunkban.

Az albumról azóta több számhoz készült klip is: a lemezt záró The World Is A Labyrinth-hez a francia 3D művész, Bastien Dubroca csinált minimalista videót, az Alchemical Morning nem meglepő módon alkimistákkal illusztrálta önmagát, a Nature Is a Teacher pedig egy tipikus We Plantses grafikákkal felütött természetfilmmel teljesedett ki. Ezeket követte most a The Way című szám, aminek klipje a Stenken debütál.

A klipet egy színműs egyetemistákból álló stáb készítette Budavári Balázs rendező vezetésével, aki még az album megjelenése előtt kereste meg Bergmannt azzal, hogy szívesen forgatnának neki valamit. Az ötlet neki is tetszett, és hamar a The Way-re esett a választása, a lüktető zenéhez pedig végül egy homokbányában forgattak egy egysnittes videót.

Egyetlen olyan szög volt, ahonnan végtelen sivatagnak néz ki a helyszín, amúgy körbe mindenhol fák vannak. Ifj. Hámory Csaba operatőrnek volt talán a legnehezebb, 200 métert kellett a mély homokban egy domboldalon hátrálnia, kezében a 15 kilós géppel, és közben komponálni, lehetőleg hiba nélkül, mert különben az egész 3 perc kuka.

– írta a forgatásról a rendező, aki azt is hozzátette, hogy tizenharmadjára sikerült jól felvenniük a klipet.

Az egész elsőre egy reménytelen sivatagi barangolásnak tűnik a lerobbant kocsi, meg az üres vizeskannák miatt, de ahogy haladunk előre, úgy derül ki szép lassan, hogy stílszerűen nem ez, hanem a növények állnak a történet középpontjában. Annyira, hogy ebben a klipben a We Plants zenéje szó szerint belőlük táplálkozik, a bedrótozott növények kábelei ugyanis a DJ-pultban futnak össze.