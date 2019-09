Talán ez lesz a magyar könnyűzene utolsó hegymozgatása

ALiza, a rókatündér után ismét keleti hangzásvilággal tér vissza Mount Fuji című albumával Erik Sumo (Tövisházi Ambrus), a Péterfy Bori & a Love Band alapítója. Fudzsi-hegy, óceán, homok: japán kikapcsolódás itthon a gépünkről, amit az Indexen hallhatunk először.

Erik Sumo: Mount Fuji 1. All The Doors 2. Climbing Mount Fuji 3. Secret 4. You Still Got A Hold Over Me 5. Land And The City 6. Blue Blue Blue (I'm At The Ocean But I'm Not) 7. Run Into The Wild 8. Nuclear Energy 9. Princess Of Mount Fuji 10. Sand 11. Eternal Day 12. Wounded Rock

Tövisházi Ambrust dalszerző- és zenészként is ismerhetjük többek között az Amorf Ördögökből vagy a Liza, a rókatündér zenéiből, de láthattuk már a Péterfy Bori & Love Band koncertjein is, illetve három éve vendégünk volt a Kultrovat Podcastben is. Tövisházi 2005-ben alakult formációja, az Erik Sumo Band hosszú ideje nem jelentkezett saját albummal, most azonban két és félévnyi munka után megjelent az együttes új lemeze, a Mount Fuji.

Ez a két és félév hosszabb-rövidebb, megszakításokkal teli munkát jelentett, a zenész elmondása szerint idén már majdnem fel is adta, mert úgy érezte, sosem lesz belőle lemez. A 12 számot tartalmazó lemezen egyébként a zenekar tagjain túl többen is dolgoztak, úgy mint

a videóanimációkat és lemezborítót tervező Varga Vince, aki space echózik is pár számban

A zenekar volt tagja, Harcsa Veronika, aki a Princess of Mount Fujiban énekel (vele a legutóbbi podcastadásunk itt hallható)

A Soorei & Poolek gitárosa, Kovács Geri is játszik néhány dalban,

Kollégánk, Pándi Balázs a Sand című számban dobol,

Valamint egy japán nő, Eiko Toda is segítette a munkát, aki a Liza dalszövegeit írta, erre az albumra pedig két szöveget is írt (az egyiket ő is mondja el).

Tövisházi mellett a zenekar tagjai közül az albumon Kutzora Edina és Kiss Erzsi énekel, utóbbi szokása szerint megírta a saját részeit. Mellettük a Péterfy Bori & Love Bandből is ismert tagok, Pápai István, Drapos Gergely, Gáspár Gergely és Nagy István zenélnek.

A lemezt október 18-án mutatják be az Akváriumban, a Run Into The Wildhoz pedig addig is itt lehet meghallgatni egy remix változatot, ami nincs az albumon, de a többi számnál sokkal pörgősebb. A zenekar két korábbi albumát, a 2005-ös My Rocky Mountaint és a 2011-es The Ice Towert a Mount Fujival együtt még ki fogják trilógiaként adni, ezután Tövisházi már nem akar többé hegyekkel foglalkozni.