Shakira és Jennifer Lopez lép fel a Super Bowl szünetében

Február másodikán rendezik meg az NFL döntőjét, és a Super Bowl helyszíne ezúttal a miami Hard Rock Stadium lesz. Az esemény persze nemcsak sportrajongóknak érdekes, óriási felhajtás van akörül, hogy milyen reklámokat vagy éppen előzeteseket lehet majd látni a közvetítés alatt, és persze az is, hogy éppen milyen világsztár lép fel a félidőben. Most például Shakirát és Jennifer Lopez sikerült leszerződtetni, ezt mindkét énekesnő megerősítette a közösségi oldalaikon is. Már korábban is felmerült pletykaként, hogy Jennifer Lopez lesz a sztárvendég, de eddig mindig kitérő választ adott.

A 2019-es döntő sztárfellépője a Maroon 5 volt, és a rövid koncertre valószínűleg már csak kevesen emlékeznek. Korábban pedig olyan neveket hívtak meg mint például Beyoncé, Bruno Mars, a Coldplay, Katy Perry és Lady Gaga, és persze ne feledkezzünk meg Justin Timberlake és Janet Jackson kettőséről. Akik nem emlékeznének, óriási botrány lett abból, hogy Timberlake több tízmillió ember szeme láttára letépte az énekesnő melléről a ruhát.