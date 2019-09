Lemondta turnéját a Metallica, mert James Hetfield újra elvonóra megy

„Őszintén sajnáljuk, de arról kell tájékoztatnunk a rajongóinkat, barátainkat, hogy le kell mondanunk az ausztráliai és új-zélandi turnénkat. Ahogy azt a legtöbben tudjátok, testvérünk, James már évek óta függőséggel küzd, és most Sajnos újra kezelésre kell mennie, hogy a gyógyulásán dolgozzon”

- írta ki a zenekar három tagja, Lars, Kirk, és Rob a Metallica Facebook-oldalára.

James Hetfieldnek a St. Anger album felvételei alatt egyszer már elvonóra kellett mennie 2002-ben alkoholproblémái miatt, ezt a Some Kind of Monster című Metallica-dokumentumfilm is feldolgozta 2004-ben.

A zenekar a posztban azt írja, szándékuk szerint minél hamarabb bepótolják a koncerteket, és amint készek a közös zenélésre, azonnal jelezni fogják.