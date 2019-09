Gospelelőadóként folytatná Kanye West

Állítólag nem szeretne több világi zenét készíteni, és mostantól gospelelőadóként folytatná pályáját Kanye West, aki a hírek szerint épp a hétvégén mutatta be legújabb, Jesus is King: A Kanye West Experience című lemezét Chicagóban és New Yorkban.

West a jövőre vonatkozó terveiről állítólag az új album chicagói lemezmeghallgatós buliján beszélt, ahol egy helyi zeneblog, a hip-hopra és R&B-re szakosodott Fake Shore Drive tulajdonosa, Andrew Barber is részt vett, aki aztán a Twitter-profilján tudósított a szombati eseményről.

Barber egyik tweetje szerint: Kanye West azt is bejelentette, hogy nem készít több világi zenét, mostantól csak gospel-dalokkal jelentkezik. Mivel a chicagói eseményre nem engedték be a meghívottak mobiltelefonjait, az állítólagos bejelentésről nem készülhetett felvétel.

Kanye West vallásos lemezének eredetileg szeptember 27-én, pénteken, kellett volna megjelennie, de még mindig nem érkezett meg. A tízszámos album közreműködői között lesz többek között Ty Dolla Sign, Nicki Minaj, Kenny G, valamint Pusha T és No Malice Clipse nevű duója.

Októberben egyébként egy dokumentumfilm is a mozikba kerül majd, ami a Jesus is King készítéséről, valamint Kanye West vasárnaponként jelentkező gospel-bulijáról, a Sunday Service-ről fog szólni. (via XXL)