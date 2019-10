Budapesten lép fel Damon Albarn

A Blur alapítója, a Gorillaz agytrösztje, a The Good, The Bad & The Queen és a Rocket Juice & The Moon szupergruppok tagja, azaz Damon Albarn Budapesten fog fellépni 2020. május 20-án a Művészetek Palotájában, jelentette be a Müpa a Facebookon.

Albarnt leginkább az előbb felsorolt zenekarokról lehet ismerni (a legutóbbi, 2015-ös Blur-albumot először nálunk lehetett meghallgatni), a szólókarrierje leírásához a Müpa sajtószövegét hívom segítségük:

Az afrikai zene inspirációját, kölcsönhatásait számos remek lemezen, nagyszerű projekttel bemutatta már (Mali Music, Kinshasa One Two, Africa Express). 2014-es szólóalbuma (Everyday Robots) a személyességén túl 21. századi problémákon filozofál - például azon, hogy merre tart az emberiség vagy a természet és a technika ellentétességén -, ahogy jelentős színpadi művei is. A Monkey: Journey To The West egy klasszikus kínai történet megzenésítése, a Dr Dee pedig brit opera. Albarnt régóta inspirálja Izland - ő szerezte a 101 Reykjavík filmzenéjét is -, The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows című legújabb alkotását is „spirituális otthona” ihlette: az idő múlása, a természet sérülékenysége.

Jegyeket itt lehet vásárolni a koncertre, aminek során Albarn a "legújabb, Izland ihlette művét" fogja előadni nagyzenekarral, azaz vonósokkal, fúvósokkal, ütősökkel, elektronikával.

A Gorillaz már többször, több formában lépett fel Budapesten, a The Good, The Bad & The Queen a Sziget-fesztivált is megjárta 2007-ben.