Fordított világ: itt az Üllői úti Fuck új albuma

Szántó Fasziról és az Üllői Úti Fuckról – az Index tavaszi születésnapi bulijának egyik fellépőjéről – valószínűleg bárkinek az Esküvő című dal ugrik be. A már több mint húszéves szám azért is rögzülhetett a köztudatban olyan erősen, mert a Fuck fennállása első harminc évében mindössze három nagylemezt adott ki. Igaz, az Esküvő mellett más számuk nem is tudta áttörni az underground és a mainstream közötti falat, amikor például pár éve egy alföldi kisvárosban, egy szórakozóhelyen felismertem, hogy egy félig-meddig hobbizenekar az I love you című számukat játssza, a gitárossal örök barátságot fogadtunk, mert pályafutásuk során kábé az első vendég voltam azon a helyen, aki az és vele a massachusetsem sornál felkiáltott, hogy ez a Fuck.

Hogy a mostani új albummal, a nagyjából 40 perc hosszú, tizenegy dalt tartalmazó Fordított világgal, illetve annak bármely dalával sikerül-e az Esküvőhöz hasonló slágert produkálni, arra nem vennék mérget – de még mérgezett autót sem –, viszont az biztos, hogy Szántó Fasziék a korábbinál sokkal nagyobb lendülettel alkotnak: két évvel az előző, közösségi finanszírozásból készült Kössszépeee! után jelent meg az új lemez (közben Szántó Faszi tavaly előbb a Yellow Spots-szal adott ki újraértelmezett Fuck-dalokkal egy lemezt, az év végén pedig a Budapest Vinyl kiadásában jelent meg a „Faszi 50” című exkluzív válogatásbakelit).

A Fordított világ lemez többek között a fejlődés leépülésével, az elmagányosodással, a környezetpusztítással foglalkozik. A dalok szövegeinek többségét Paizs Miklós Sickratman írta – a lemez zárószámát, a Nyaralunk címűt ő is énekelte fel –, míg a címadó szám szövegének szerzője Müller Péter Sziámi.

„A Kössszépeee lemezzel régóta tartoztunk a hallgatóknak, hiszen négy dal kivételével már játszottuk a rajta szereplő számokat egy jó ideje. Ideje volt tehát valami teljesen újjal előjönni, egyben a megszokottnál mélyebbre is hatolni magunkba. Így született meg a Fordított világ, aminek a társadalomkritikai éle erősebb a tőlünk megszokottnál, de a budapesti odamondogatós hangnem semmit sem változott” – mondta a lemezről Szántó Faszi. Annak, hogy Müller Péter Sziámi hogyan került a lemez szerzői közé, meglehetősen egyszerű a története: „megkérdeztem, vállalná-e pár új dal megírását, ő azt mondta, simán. Viszont idén mindketten elég elfoglaltak voltunk, ezért csak ezt az egyet hoztuk össze, de lesz folytatás, ez egészen biztos”.



A lemez felvétele és a keverés Sallai Tibor, a lemezborító pedig Lakatos György grafikus munkája. A lemezbemutató koncertet a Trip hajón tartják október 26-án, szombaton, ahol az Üllői úti Fuck legfrissebb felállásában játszik: Szántó Faszi és Farkas Zoltán Farkasember (dobok) mellett két új tag, Takáts Márton (basszusgitár) és a lemezfelvétel óta csatlakozott Szigeti Máté (gitár) áll majd a színpadon.

Az egyes dalokhoz Faszi az alábbi rövid kommentárokat fűzte: