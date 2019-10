A ČTK cseh hírügynökség szerint 80 éves korában meghalt Karel Gott, akit a Kelet Sinatrájaként és Prága aranyhangjaként is gyakran emlegettek. Felesége tájékoztatása szerint az énekest családi körben, álmában érte a halál kedd éjjel.

Gottnak az elmúlt években rendszeresen problémái voltak az egészségével. Szeptemberben közösségi oldalán közölte, hogy másfél éve mielodiszplasztikus szindrómát (MDS) diagnosztizáltak nála, amely a többféle kezelése ellenére az elmúlt hónapokban akut leukémiává fejlődött.

Korábban, 2015-ben nyirokcsomórákot állapítottak meg nála, amiből ugyan kigyógyult, de meggyengült az immunrendszere. Júliusban akut tüdőgyulladása miatt kénytelen volt lemondani a nyolcvanadik születésnapja alkalmából tartandó, utolsónak tervezett koncertjét. Az énekest már 2018-ban is tüdőgyulladással kezelték kórházban, utána ugyancsak lemondta koncertjeit.

Gott a betegsége előtt idős kora ellenére is rendszeresen fellépett és turnézott. Egy-egy fellépéséért átlagban 300-500 ezer koronát (3,4 millió és 5,65 millió forint közötti összeget) kért, ezzel az ő gázsija volt a legmagasabb a cseh énekesek között.

Karel Gott a második világháború kitörésének évében született, 1939 júliusában, a nyugat-csehországi Plzeňben (ami 2015-ben Európa kulturális fővárosa volt), majd hatéves korától Prágában élt. Saját bevallása szerint nem volt túl jó tanuló, nem hajtott a jó jegyekért, az órákon sem figyelt, így gyakran kapott intőket, és olykor a szüleit is behívatták az iskolába.

Később villanyszerelőnek tanult, de 19 éves korától már prágai kávéházakban énekelt, közben pedig operaszakot végzett. Később, 1968-ban Ausztriát képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon a Tausend Fenster (Ezernyi ablak) című dallal, Csehszlovákia ugyanis nem vett részt a versenyen. Akkor a tizenharmadik lett, de még ugyanebben az évben előrukkolt a Lady Carnevallal, ami egy életre megalapozta a sikerét.

A sikernek köszönhetően szinte állandóan koncertezett – 1999-ben még New Yorkban is fellépett – , filmekben szerepelt, és közben számos díjat is bezsebelt. 2013-ban például harmincnyolcadjára is első lett a Cseh Csalogány nevű országos szavazáson, amit korábban egyébként Arany Csalogánynak neveztek.

Gott egyébként nem tervezte ilyen hosszúra a zenei karrierjét, eleinte azt gondolta, legfeljebb harmincéves koráig énekelget, de aztán a zene vált élete értelmévé. Egyszer arról is beszélt, nagyon sok soult hallgat, ha szomorkásabb kedve van, inkább bluest, ha vidám, akkor reggae-t, vezetés közben pedig főleg klasszikus zenét. Gott ugyanis imádta az autókat, legtöbbször Mercedest vezetett, de volt például Saabja, Opelje, Alfa Romeója, Hondája, Audija, BMW-je, Porschéje és Toyotája is.

Az énekes szabadidejében szívesen festett, képei iránt pedig nagy volt a kereslet, 1999-ben például egy prágai árverésen 1,4 millió koronát adtak egy munkájáért. Gott egyébként viszonylag ritkán adta el a festményeit, többnyire inkább a barátainak és ismerőseinek ajándékozta azokat.

2006-ban, Prágától nem messze – Gottland néven – múzeumot rendeztek be tiszteletére egy emeletes villában, amelyben maga Gott lakott a hetvenes és nyolcvanas években. Itt az énekes személyes holmijai, gramofonjai, rádiói, ruhái és festményei vannak kiállítva. Két évvel később, Las Vegasban elvette a nála közel negyven évvel fiatalabb barátnőjét, Ivana Macháčkovát, akitől két kislánya született – a fiatalabbik, Nelly Sofie 2008-ban. A kelet Sinatrájának további két, mára felnőttkorú lánya is van, akik mindketten két különböző kapcsolatából születtek.

Gott többször járt Magyarországon is: 2003-ban például a Hiltonban énekelt, 2005-ben pedig Demszky Gábor kért tőle autogramot. Nekünk, magyaroknak azért is kedves, mert sokakhoz hasonlóan ő is feldolgozta a világot meghódító öngyilkoshimnuszt, a Szomorú vasárnapot. Gott természetesen sok fricska tárgya is lett, például a magyar Skanzelizé is írt róla dalt.

Karel Gott, már öreg vagy, a Kordánál is nyálasabb, nem tudom, hogy mit akarsz még (...) Ocsmány ezüst ékszerek, gyűrű, nyaklánc, karperec, ez az, ami kell neked

– énekelte a zenekar, de az Irigy Hónaljmirigy paródiáját talán többen ismerik.

Gott 2014-ben ünnepelte 75. születésnapját, aminek apropóján az arcképével ellátott emlékérmét vertek Csehországban, majd még ugyanebben az évben Pozsony díszpolgárává választották, hiszen itt érte el első nagy sikerét, amikor 1966-ban megnyerte a Pozsonyi Líra táncdalfesztivált.

Imádnod kell az életed, én pedig szerencsére nagyon vidám természetű vagyok. Életem minden egyes napját élvezem, már attól a pillanattól, hogy reggel kinyitom a szemem

– mondta Gott, aki tőle szokatlanul néhány éve még egy rockvideóban is feltűnt.