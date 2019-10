Itt van az éjjel-nappalis eladók új himnusza

OIEE néven indított szólóprojektet Kocsis Bence, a Saverne és a Window formációk dalszerzője, és ennek a részeként debütál az Indexen a Stays Like This c. számhoz készült videóklip.

Az OIEE projekttel ki akartam próbálni, milyen más énekesekkel dolgozni, akár remixek formájában. Nagyon sok zeném gyűlt össze, amiknek szerettem volna létrehozni egy külön platformot, ami inkább produceri munka, és kevésbé kötik a klasszikus zenekarra jellemző kompromisszumok

– mondja az OIEE-ről Kocsis Bence, amiről az is kiderült, hogy a projektjét a saját neve magánhangzóiról nevezte el.

Az utóbbi 4 évben több mint 50 dalt írtam, aminek a nagyobb része már megjelent a Window és Saverne projekteken keresztül, most viszont szeretnék egy újabb platformot nyitni ezzel az egyéb megment, fura ötleteknek, amikben ugyanúgy van rádióbarát dal, mint veretősebb klubzene

– meséli még, és a főbb hatások között megemlíti Kaytranadát, Siriusmót, a Moderatot és a Gorillazt is.

Már egy lemeznyi új dala össze is gyűlt olyan közreműködőkkel, mint Kiss Flóra, Novan, Zahár Fanni, Bécsy Bence, illetve két ghánai előadó, a Red Redből is ismert M3nsa, illetve Amaarae. A lemezt már jövő évre tervezi.

A mostani dalban az inkább jazzban jártas Kiss Flóra énekel, aki egyben a klasszikus, flegma éjjel-nappalis eladó karakterét is alakítja, a helyszín pedig a Margit híd budai részénél található Tölgyfa ABC, ami népszerű az éjszakázó fiatalok körében. A rendezői koncepcióért egyébként Kocsis felelt, az operatőri és vágói feladatokat pedig Kiss Péter végezte a Forward Productionből.

A videót egyébként legjobb látvány kategóriájában jelölték az idei Magyar Klipszemlén.