Párszor már foglalkoztunk a Stenken az Isle of Man zenekarral (például itt, itt és itt), most pedig mutatunk egy új klipet a Levitation c. számhoz.

A dal szerepel majd az Isle of Man télen megjelenő lemezén, és közreműködik benne Puskás Dalma énekes az Agavoidból. A klipet Dunaújvárosban vették fel két éjszaka alatt Matos Gergely rendezésében, aki az Isle of Man alapítója is:

A klip arról próbál beszélni, ahogy a problémáinkat és traumáinkat cipeljük az életünkben, hogy sokan félünk a szembenézéstől. Ezt a feszültséget oldja fel a klip végén, ahogy a főszereplőnk. (Wilson Luca) felgyújtja ezt a szimbolikus táskát és végre megszabadul a korábbi sérelmeitől.

- mondják a videóról.

Az Isle of Mant legközelebb élőben november 8-án lehet elkapni a Dürer Kertben a Paradox Island nevű eseményen.