Megint Budapestre jönnek a régió legjobb zenekarai

Novemberben ismét megrendezik a Budapest Showcase Hubot, Magyarország egyetlen kelet-európai zenés produkciókra szakosodott klubfesztiválját. A BUSH keretein belül idén 15 ország 35 előadója lép majd fel a fővárosban, a koncertek mellett pedig szakmai programok is lesznek.

A háromnapos esemény megnyitója az A38 Hajón lesz, az azt követő koncerteket pedig a város olyan kultikus klubjaiban tartják, mint a Szimpla Kert, a Fogasház bulikomplexuma (Lärm, Robot, Instant stb.), a Beat on the Brat, a Toldi és az Ellátóház. A konferenciaprogramnak idén a Fészek Klub ad majd otthont.

Az idei BUSH-on fellép többek között cseh Bratři, a román VAMA, a lett Evija Vebere, az orosz Omma, a szlovén Lynch és a horvát The Hunting Dogs. A fesztivál idei vendégországa Ausztria lesz, amit három előadó – Thorsteinn Einarsson, a Mother’s Cake, valamint Pressyes – fog képviselni.

A BUSH-on természetesen ismét lesznek magyar zenekarok is: fellép a KEXP stúdióját megjárt The Qualitons, a Belau, a Skeemers (rájuk tavaly felfigyelt a Stranger Things music supervisora, Nora Felder, és azonnal le is igazolta őket az egyik sorozatához), a Mary Popkids, Ohnody, a Sonya és a Trillion – valamennyiükről rendszeresen cikkezünk a Stenken is.

A szakmai programok keretében a Kendrick Lamarral, Madonnával és a Red Hot Chili Peppersszel is dolgozó Philippe Weiss például nyilvánosan véleményezi majd kelet-európai jelentkezők zenéit, a Can music make you sick? című tanulmány szerzője, Sally-Anne Gross a zeneipar és a mentális betegségek kapcsolatáról beszél, Jónás Vera pedig a dalok útjáról tart majd előadást.

"A BUSH, és más hozzá hasonló események pont azért rendkívül fontosak, hogy szép lassan tudatosítsák az emberekben, hogy érdemes lokálisan és regionálisan is követni a zenei történéseket, mert szép lassan innen is kinevelődnek klassz együttesek, csak egy kis időt kell még adni nekik" – írtuk az első BUSH után.

A fellépőkről itt, a konferenciaprogramokról pedig itt lehet részletesebben olvasni.