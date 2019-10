Így még biztosan nem hallotta a Kaláka dalait!

Szinte hihetetlen, de idén novemberben lesz 50 éve, hogy Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos, Mikó István és Radványi Balázs megalapította a Kaláka együttest, Magyarország talán legismertebb folkzenekarát. Ennek örömére a Kispál és a Borz- és az Európa Kiadó-feldolgozáslemez után Szabó Benedekék több mint egy tucat magyar zenekar segítségével a Kaláka életműből válogatva tisztelegnek az együttes előtt egy új feldolgozáslemezzel.

Tavaly az Andrássy úton sétáltam, amikor megláttam az emléktáblát, ahol Gryllus Dániel és Mikó István alapította a Kalákát 1969-ben. Amikor ezt elmeséltem Benedeknek, akkor elkezdtünk beszélgetni a Kalákáról és felmerült bennünk az, hogy a zenekar gazdag életműve ellenére sokan talán csak a gyerekdalos Kalákát ismerik inkább. Így találtuk ki, hogy legyen egy Kaláka-feldolgozáslemez, de kezdetben nem is mertük hinni, hogy ennyien segítenek majd nekünk az album megvalósításában.

- meséli Sallai László (Felső Tízezer, Szabó Bendek és a Galaxisok) arról a lemezről, amiről először egyébként a Stenk Podcastben beszéltek.

"2012-ben a Stereogum Presents... című feldolgozáslemez-sorozatának mintájára Lang Ádámmal közösen összehoztuk a Kispál-féle Naphoz Holddal fiatal magyar előadók által rögzített változatát. Ekkor megfogadtam, hogy soha többé nem csinálok ilyesmit. Ezt követte 2014-ben az Európa Kiadó Jó lesz... '84-ének harmincadik évfordulójára készült feldolgozáslemez, amit már Lacival együtt találtunk ki. Ezt követően mindketten megfogadtuk, hogy soha többé nem csinálunk ilyesmit. Most megint elkészült egy lemez. Másokhoz hasonlóan az én gyerekkoromnak is meghatározó zenekara volt a Kaláka, kezdetben a gyerekdalok, később a nagyon gazdagon és változatosan hangszerelt "felnőtt" versfeldolgozások által. Közkeletű tévedés velük kapcsolatban, hogy ők valamiféle magyar népzenei formáció - ezt szerintem olyanok terjesztik, akik életükben egy Kaláka-számot sem hallottak. Számomra a Kaláka az első, és máig talán egyetlen magyar freakfolk-zenekar, ami olyan szerteágazó és izgalmas zenei hatásokkal bír, mint például a Inti-Illimani és társai andokbéli folkzenéje, az angolszász tengerészdalok vagy a hatvanas-hetvenes évek pszichedelikus folkja. Talán pont ez az egyik oka, hogy ez a feldolgozáslemezünk sikerült a legjobban a három közül; a szintén több forrásból táplálkozó mai magyar underground tökéletesen alkalmas egy ilyen kísérletre.

- mondja a lemezről Szabó Benedek, aki azt is hozzátette, hogy Gryllus Dániel és Kirschner Péter a kezdettől fogva mindenben támogatták őket, és nélkülük nem is tudott volna elkészülni ez a hanganyag.

Izgalom hallgatni, mit hall ki dalainkból egy underground zenekar? Vajon mit tart meg az eredetiből és mit tesz hozzá saját magából? Nagy öröm, hogy megvalósult, amire sose gondoltunk volna. Külön köszönet Kirschner Péternek, Szabó Benedeknek és Sallai Lászlónak.

- ez már Gryllus Dániel megjegyzése, Kirschner Péter pedig azt említi, hogy külön öröm volt számára, hogy a felvételek többségét a saját stúdiójában vették fel.

Gryllus egyébként nem véletlenül használja az undeground zenekar kifejezést, hiszen - a kispálos és kiadós feldolgozáslemezhez hasonlóan - most is feltörekvő vagy kevésbé ismert együttesek készítették a felvételeket. Többek között a Stenken gyakran felbukkanó Middlemist Red, a Gustave Tiger, a Carson Coma, a Platon Karataev, a Felső Tízezer és a Csaknekedkislány is feldolgozott egy-egy számot.

A Kaláka ötvenedik születésnapjára készült feldolgozáslemez a Spotify mellett elérhető cédén is, amit az együttes online zeneboltjában és a Kaláka Zeneboltban a Deák téren lehet majd megvenni.