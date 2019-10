Kanye West majdnem abbahagyta a rappelést a Sátán miatt

A világ talán egyik legismertebb rappere majdnem abbahagyta a zenélést, mert a rappet a Sátán zenéjének tartotta, mondta el West lelkésze az Apologia Studiosnak adott interjújában.

Elméletileg október 25-én jelenik meg az eredetileg szeptemberre időzített Jesus is a King című albuma - és ezzel kapcsolatban egy dokumentumfilm is -, arra pedig már a címéből is rájöhetünk, hogy a lemez tele lesz vallási témájú zenékkel. Szeptember óta tudjuk azt is, hogy West nem szeretne több világi zenét készíteni, és mostantól gospelelőadóként folytatná pályáját, a mostani interjúban viszont az is kiderült róla, hogy

Majdnem feladta a rapPelést, mert a Sátán zenéjének tartotta.

Lelkésze, Adam Tyson viszont ezt nem hagyta annyiban és rávette Westet, hogy ne dobja el tehetségét: inkább fordítsa azt Isten szolgálatára. Vélhetőleg az új lemezen is erősen érezhető lesz ennek a tanácsnak a hatása is.