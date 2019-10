Király Viktor képviseli Magyarországot az MTV gáláján

A 2019-es MTV Europe Music Awards hazai győztese közönségszavazatok alapján Király Viktor lett, így ő képviseli Magyarországot Sevillában az MTV-EMA gáláján, írja az MTI.

Az MTV-EMA egy olyan rendezvény, amiről azt kell tudni, hogy nagyon sok díjat osztanak ki az este alatt változatos kategóriákban, de a lényeg nem ezen, vagy a köszönő beszédeken van, hanem, hogy egy este minél több sztár léphessen fel egyetlen esemény keretein belül.

Az elmúlt években Magyarországról például a Follow the Flow vagy Rúzsa Magdi képviseltette magát, idén pedig öt jelölt közül választhatták ki az emberek, hogy kit szeretnének a spanyol gálára küldeni. Végül

Király Viktor

a Hősök

a Jumodaddy

Kállay-Saunders András

és a Mörk

közül Király Viktor nyerte el a legtöbb közönségszavazatot, így ő mehet november 3-án a 23. díjátadóra. A fellépők között lesz idén például Halsey, Becky G (ő lesz a házigazda is) és Ava Max is, a gálát pedig az MTV-n élő közvetítésben is lehet majd követni.