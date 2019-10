Prince nem örült annak, hogy a csapból is Katy Perry és Ed Sheeran folyik

Az ígéreteknek megfelelően hamarosan kapható lesz a 2016-ban elhunyt zenész memoárja, a The Beautiful Ones, amin még Prince kezdett el dolgozni, és aminek befejezéséhez felhasználták az irdatlan mennyiségű feljegyzést és levelet, amit otthonában találtak a halálát követően.

A Guardian komoly recenziót írt a könyvről, és az egyik legtöbbször idézett rész az, amikor Prince kifejti, hogy nem igazán örül annak, hogy a nagy zeneipari cégek olyan előadók dalait "próbálják lenyomni a torkunkon", mint Katy Perry vagy Ed Sheeran.

Akárhányszor játsszák a dalaikat, ettől nem fogjuk megszeretni a zenéjüket

- írta.

A könyvet az énekes egyik nagy rajongója, Dan Piepenbring jegyzi. Halála előtt Prince őt kérte meg, hogy segítsen neki összeállítani a kötetet. Piepenbring szerint megdöbbentő, hogy mennyi levelet és jegyzetet hagyott hátra zenész, és hogy milyen hosszú időintervallumot ölelnek fel ezek. Hozzátette, Prince még a halála előtti napokban is ezen a könyvön dolgozott, és remélte, hogy további kötetek követik majd.

A The Beautiful Ones október 29-én jelenik majd meg, és a most kiemelt részlet mellett szerepel majd benne az énekes által rajzolt képregény, és nagyon sok személyes történet, például az, hogy milyen volt az első csók, hogy gyermekként szülei nem világosították fel, hanem korhatáros filmeken keresztül ismerkedett a szexualitással és így tovább. De természetesen nemcsak magánéletének részleteit ismerhetjük meg, a memoárt a kiadó olyan könyvnek szánta, ami "teljes egészében bemutatja Prince ötleteit, vízióját, hangját és képeit".