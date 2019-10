Lou Reed eddig ismeretlen számait találták meg

Kiadatlan Lou Reed számokat találtak az Andy Warhol Múzeum archívumában, írja az MTI.

A 2013-ban, 71 éves korában elhunyt énekes-zeneszerző Reed a rockzene történetének egyik legemlékezetesebb karaktere volt. Most az ő dalai közül találtak 12 kiadatlan számot a pittsburghi Andy Warhol Múzeum archívumában.

A dalokat egy 1975-ös kazettán találták, témában pedig mindegyik a képzőművész The Philosophy of Andy Warhol című könyvét veszi alapul. A Cornell Egyetem zenetudományi tanszékének professzora, Judith Peraino szerint úgy hangzanak, mintha egy lakásban készültek volna akusztikus gitárral és egy egyszerű mikrofonnal. Ebben a videóban a professzor hosszabban beszél erről is, illetve arról, hogy elsőre fel sem ismerte a rockzenész hangját. A videó elején egy részlet is hallható az egyik megtalált dalból:

Peraino egyébként azt is kihangsúlyozta, hogy nagyon ritka az ilyen felfedezés, pláne, hogy a kazetta mintegy 3500 másik hangfelvétellel együtt került a múzeumba. A kazettát Reed Warholnak készítette ajándékba, és úgy állította össze, hogy az egyik oldalán az általa szerzett dalok, másikon pedig a koncertfelvétel hallható.

(Borítókép: Andy Warhol és Lou Reed 1980 körül - fotó: Richard E. Aaron/Redferns/Getty Images)