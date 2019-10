Ilyenek a hatvanas évek zenéinek vámpírosított változatai

Szólólemezzel jelentkezett a Middlemist Red és a Mordái énekes-gitárosa, Nóvé Soma - ráadásul a halloween-i hangulathoz illően az album a The Night Of The Vampire nevet kapta.

A Middlemist Red 2014-ben megnyerte az Index dalversenyét, ugyanebben az évben a Deezer online zenei streamingszolgáltató világversenyének első helyét is bezsebelte. Később interjút is készítettünk a magyar könnyűzene egyik legígéretesebb együtteséről, akik többször is felkerültek nálunk az év lemeze válogatásba. A zenekar frontemberéről azóta kiderült, hogy nem áll tőle távol a népzene sem, de új lemeze alapján a '60-as évekbeli számok sötétebb hangulatú átdolgozásában is örömét leli.

The Night Of The Vampire 1. Intro 2. I Dream In Neon (Dirty Beaches) 3. I Put A Spell On You (Screamin' Jay Hawkins) 4. Funnel Of Love (Wanda Jackson) 5. Yer Blues (The Beatles) 6. Baby Please Don't Go (Muddy Waters) 7. Ain't No Grave (Johnny Cash) 8. Feeling Good (Nina Simone) 9. Bo Didley Is A Headhunter (Rocky Erickson)

A The Night Of The Vampire kábé 3 hónap alatt készült el, érdekessége az albumnak, hogy az egészet telefonnal vették fel, így a költségvetés 0 forint volt. Ahogy az énekes mesélte:

Idén nyáron elvonultam pár napra Budapest külvárosába, Tökre. Eredetileg egy akusztikus szóló lemezt akartam feldemózni.

De végül észrevette, hogy az iPhone Garage Band alkalmazásával nem csak az éneket, hanem a szaxofont, gitárt, egyéb hangokat is jó minőségben tudja feljátszani vagy felvenni. Így a projekt nagy előnye volt, hogy később bárhol lehetett dolgozni rajta (hiszen telefonnal mégiscsak könnyebb a helyváltoztatás), viszont hátrányokkal is járt. A hangzás néhol korlátozott volt, de ez is segítette az album koncepciójának az összpontosítását. Az albumon Kapusi Viktor (Mordái) szaxofonozik és Riederauer Dániel (Samurai Drive) trombitál. A bemutató november 14-én lesz a TRIP Hajón, ahol többek között vendégelőadóként fellép majd Kapusi és Riederauer mellett