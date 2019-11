Újra összeáll a Rage Against the Machine

Újra összeáll egy turnéra a Rage Against the Machine 2020 tavaszán, írja a Loudwire, ezt pedig a zenekar munkatársa, Wayne Kamemoto is megerősítette a Forbesnak.

Egy nappal azután, hogy a My Chemical Romance bejelentette a visszatérését, egy RageAgainsttheMachine nevű Insta-oldal posztolta egy „visszatérő turné” öt helyszínét és időpontját egy bejegyzésben – aminek a képét a zenekar gitárosa, Tom Morello is megosztotta már négy nappal korábban.

A közösségi médiában futótűzként terjedt a hír a visszatérésről, amit a zenekar egyik régi munkatársa, Wayne Kamemoto meg is erősít ett a Forbesnak: „A zenekar közösségi médiás posztjai valósak.”

2011-ben zenélt utoljára együtt az 1991-ben alakult Rage Against the Machine, ami korábban pedzegette már a 2016-os elnökválasztás előtt is a visszatérést. A 2020 tavaszára meghirdetett turné nyolc hónappal az amerikai elnökválasztás előtt kezdődik majd: öt délnyugati városban terveznek fellépni a poszt alapján, és mindegyik helyszín a mexikói határ közelében fekszik.