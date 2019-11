Chris Brown helyében Eminem is megverte volna Rihannát

Eminem támogatja a Rihannát még tíz éve megverő Chris Brownt, legalábbis ez derül ki egy, a Redditen kedden kiszivárgott dalrészletből.

Chris Brownt 2009-ben ötéves próbaidőre és hat hónap közmunkára is ítélték, amikor beismerte, hogy bántalmazta akkori barátnőjét, Rihannát. Az énekes azóta 2016-ban újabb nőt vert meg, idén pedig nemi erőszak gyanújával le is tartóztatták. Tettei után az énekest sokan elítélték, de azért maradt, aki támogatta: például az amerikai rapper, Eminem is.

Kedden ugyanis a Redditen szivárgott ki egy dalrészlet Eminemtől. A rapper egyik 2011-es, "Things Get Worse" című számának végül kimaradt részlete szerint:

Egyetértek és Chris Brownt támogatom Én is megvernék egy ribancot, ha miatta viszketne a faszom.

Az eredeti verzió persze nem magyarul van, a rímei is egy fokkal jobbak, ennek ellenére végül ezt a pár sort kivágták a dalból. Mondjuk az is igaz, hogy ezzel szemben azokat a sorokat nem, amik szerint az előadó nyakon lőné saját édesanyját közvetlen azután, hogy Angelina Jolie megkéri, hadd mélytorkozza le. Eminem egyébként nem először ír eléggé provokatív dalszövegeket, még októberben írtunk róla, hogy a Trumpot támadó sorai miatt még az amerikai titkosszolgálat is meglátogatta.