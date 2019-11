Az élet egy verseny, úgyhogy mindenki dögöljön meg

A Szabó Benedek és a Galaxisok új klipje szerint a sport és az egészség fontos, de az nem, hogy az egész élet már csak erről, meg a másokkal való versengésről szóljon. Bemutatjuk a zenekar új klipjét!

A Szabó Benedek és a Galaxisok a Kispál és a borz, az Európa Kiadó és a Kaláka-feldolgozáslemezek (ezekről podcastünkben is beszéltek) mellett saját új lemezzel is jelentkezik januárban. A Cím nélküli ötödik lemez című album második száma (az Első szám című első szám után) a Szép volt, amihez már klip is készült.

A Szép voltot Szabó Benedek idén tavasszal írta, "harmincas évei első komolyabb önértékelési krízisének kellős közepén", de hálás a dühnek és a frusztrációnak utólag, mert szerinte élete legjobb számai születtek belőle. A Szép volt elején eredetileg gitár szólt volna, de Csordás Zita (Mayberian Sanskülotts, Anne Shirley Supersad) ötlete után inkább szintire váltottak.

A szövegírás mellett a klippel kapcsolatban is határozott ötletei voltak a frontembernek, a klipet Roterás Nagy Balázzsal közösen készítették és csupa olyan sportot pakoltak bele, amiket Szabó élete során rövidebb-hosszabb ideig űzött. A klippel kapcsolatban azt is hozzátette:

Egyébként jó lenne ennyit mozogni a valóságban is. És sok gyümölcsöt enni. Egyetek sok gyümölcsöt és mossatok fogat étkezés után. Én nem szoktam.

Cím nélküli ötödik lemez 1. Első szám 2. Szép volt 3. Az út vége 4. Már megint 5. Mindent, amit akartam 6. Nyári sláger '14 7. Vakáció! 8. Bergkamp 9. M6 10. Ragrímek

A januári lemezen egyébként tíz számot hallhatunk majd, a lemez borítóját pedig Balogh Gallusz (szintén Mayberian Sanskülotts) készítette a klasszikus Európa Zsebkönyvek borítói alapján. Így néz ki: