Marihuánahasználat miatt nem kap amerikai állampolgárságot Neil Young

Neil Young amerikai állampolgárságot szeretne, hogy szavazhasson a 2020-as választáson, azonban saját bevallása azért nem kapja meg, mert füvet szív. A CNN írja, hogy Young sikeresen elvégezte az állampolgársághoz kötött tesztet, azonban nemrég jelezték neki, hogy mivel rendszeres marihuánafogyasztó, egy újabb tesztet ki kell töltenie. Az amerikai honosítási törvények ugyanis azt mondják, hogy ha valaki kábítószert, például füvet használ, annál felvetődik annak a gyanúja, hogy nem rendelkezik a megfelelő erkölcsrendszerrel ahhoz, hogy amerikai állampolgár lehessen.

Hiába dekriminalizálták vagy legalizálták Amerika több államában a marihuánát, a szövetségi törvény továbbra is az illegális szerek közé sorolja, emiatt nem kaphat egyelőre állampolgárságot a kanadai születésű zenész. Még az is elképzelhető, hogy Youngnak el kell hagynia az országot, amíg a kérelmét elbírálják.

A CNN megjegyzi, hogy Youngnak korábban meggyűlt a baja Donald Trumppal, aki a 2015-ös kampányában felhasználta a zenész Rockin' in the Free World c. számát, amihez nem kapott engedélyt. Ennek hatására Young gyorsan támogatásáról biztosította Bernie Sanders demokrata politikust, aki az egyik kihívója lehet Trumpnak jövőre. Tavaly pedig Trump erdőtüzekkel kapcsolatos megjegyzését kritizálta, miután a tűzvészben odaveszett a zenész otthona is.