Hajós Andrásék írhatják a 2020-as Sziget himnuszát

Hétfőn kezdődik a Dalfutár, Hajós András TV2-ről a Youtube-ra átkerült zenés műsorának harmadik évada, ami olyannyira speciális lesz, hogy az új részek a 2020-as Sziget Fesztivál himnuszának megírásáról szólnak.

“Kevés jobb dolog van a magyar Youtube-on, mint Hajós András műsora” – írta nemrég a kritika a Dalfutár című, a zenei alkotófolyamatot izgalmas módon bemutató műsorról, melynek harmadik évfolyamában nem kisebb feladatot kapnak az alkotók, mint a Sziget himnuszának megalkotása.

- írja a Sziget a sajtóközleményében "a kritikára" hivatkozva, ami valójában az Index nyári cikke a műsor második évadáról. A közleményből kiderül, hogy Hajós műsorát immáron nem csak a Samsung, hanem a Sziget is támogatja, ami azért is fontos, mert - ahogy a műsorvezető a Kultrovat Podcastben is elmondta - kertévés támogatás nélkül készül a produkció kifejezetten online közönségnek.

A harmadik évad ma indul a Youtube-on, de attól függetlenül, hogy most minden több Sziget-himnusz megírása körül forog majd, a koncepció ugyanaz marad. Vagyis négy embert (szövegíró, énekes, dalszerző, producer) raknak össze egy csapatba, akik az elején nem tudnak egymásról, így a munka korai fázisában egymástól függetlenül találják ki a dal részeit, amit aztán együtt csiszolnak véglegesre. A helyzet annyiban változik, hogy a januárig tartó harmadik évad összesen négy potenciális himnuszt termel majd ki magából, amelyből csak egy lehet majd a hivatalos zenéje a 2020-as fesztiválnak.

Mi úgy tudjuk, hogy a mostani évad egyik különlegessége az lesz, hogy most először metálzene is készül az adásban. A Szigetnek egyébként évek óta különböző magyar előadók adják az éves új himnuszt, és ez az ötlet olyan népszerűvé vált mostanra, hogy nem csak "szigetes" fesztiváloknak van himnusza, mint a Voltnak vagy a Soundnak, hanem lassan minden magára valamit is adó zenei rendezvénynek.