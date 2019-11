Lizzo nyolc (köztük az év albuma, előadója, új előadója, dala), Billie Eilish és Lil Nas X hat-hat nevezéssel megy neki a 2019-es Grammy gálának, amire nagy meglepetésre sem Taylor Swift, sem Lady Gaga nem kapott jelölést az év albuma kategóriában. Ariana Grande öt díjat vihet haza legjobb esetben, és még Michelle Obamának is juthat egy szobor.

Lizzo Truth Hurts című nótája három díjra esélyes, Cuz I Love You (Deluxe) című, másik remekműve még kettőt kaphat, ő maga meg a legjobb R&B előadó lehet az Exactly How I Feel-ért, ill a legjobb tradicionális R&B előadó a Jerome-ért.

Lil Nas X az idei Grammy legtöbb nevezéssel bíró (ezt egy picit ízlelgessük) férfi előadója, a 17. életévét éppen most taposó Billie Eilish pedig Grammy történelmet írt azzal hogy ő minden idők legfiatalabb előadója, aki a négy nagy általános kategóriában kapott jelölést (év albuma, év felvétele, év dala, év új előadója). Lizzo és Eilish egy újabb rekordot is felállított: soha a Grammyk történetében nem volt még olyan, hogy két előadót a négy nagy általános kategóriában egyszerre jelöltek volna.

Taylor Swift Lover és Lady Gaga Csillag születik soundtrack albumai csak 3-3 jelölést kaptak, annak ellenére, hogy a promóciós kampányukba dézsából öntötték a dollárt. A szopórollert idén nemcsak ők hajtják:

a BTS nevű K-pop énekegyüttes egy nevezést sem kapott, ahogy Beyoncé Homecomingja (csak a film), Bruce Springsteen, Halsey és Sam Smith sem

egy-egy nyamvadt nevezéssel kellett beérnie Maren Morrisnak, Ed Sheerannek, Camila Cabello és Shawn Mendes duettjének (Senorita) és Lewis Capaldinak.

A legjobb metálelőadó kategória jelöltjei:

Astorolus - The Great Octopus - Candlemass Featuring Tony Iommi

Humanicide - Death Angel

Bow Down - I Prevail

Unleashed - Killswitch Engage

7empest - Tool

