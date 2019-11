Téglás Zoli kiszállt az Ignite-ból

Támogass te is!

Az egyetlen, nemzetközi szinten is jegyzett, saját műfajában, a punk-rockban pedig az élvonalat képviselő magyar származású zenész úgy döntött, kiszáll abból a mókuskerékből, amit az elmúlt 25 éven át hajtott, és más dolgokra fókuszál majd. Téglás az Instagramon jelentette be, hogy mostantól nem ő az Ignite énekese.

Azzal kezdeném, hogy szeretném megköszönni az Ignite rajongóknak az elmúlt 25 évet. Mindenkinek, aki beengedett az életébe azokon a dalokon keresztül, amiket énekeltem és azon a zenén keresztül, amit írtam. Megtiszteltetés és kitüntetés volt játszani mindannyiótoknak. Nehéz szívvel jelentem be, hogy kilépek az Ignite zenekarból. Mostantól a figyelmem az állatok mentésére, filmekre és egyéb zenei utazásokra összpontosul. Remélem, hogy az Ignite továbbra is turnézni fog, és új lemezeket készíteni egy új énekessel, új energiával. A legjobbakat kívánom nekik. Köszönöm a szeretetek és kitartásotokat ennyi éven keresztül. Még találkozunk a jövőben.

Ez persze nem annyira egyszerű, a zenekarnak vannak előre lekötött koncertjei, és ugyan Téglásban ez az elhatározás egy ideje már érik, a kötelezettségeinek eleget tesz - mondta el telefonon a Stenknek.

A zenekar tudomásul vette Téglás döntését, ami annyira nem lephette meg őket, hiszen az énekesük eleve kétlaki életet élt (Veresegyház és Kalifornia között ingázott), Zoli Band nevű zenei projektje hamarabb megvolt, mit az Ignite, egy ideig a Pennywise énekese is volt, zenélt együtt a Misfitsszel, Slash meghallgatta a Velvet Revolver frontemberi posztjára, kisebb szerepei voltak több, Magyarországon forgott filmben (Mentőexpedíció, Terminator 6, stb.) és emellett pelikánok mentésével is aktívan foglalkozott.

"Most vagyok ötven, úgy számoltam, van még húsz jó nyaram, amit nem turnézással akarok eltölteni" - mondta telefonon az Indexnek. "A pelikánmentés, amit elég régóta csinálok, az egyik legfontosabb dolog az életemben, és régóta zavart, hogy nem tudok vele foglalkozni. Mostantól a családom mellett marad idő az állatok mentésére is."

A zenével nem szakít végleg, a Zoli Band januárban új néven (hálistennek) folytatja tovább, és Téglás szerint ezzel kapcsolatban lesz pár nagy bejelentése, de ezeket majd akkor teszi meg, ha időszerűek lesznek. Az Ignite sem valószínű, hogy feloszlana, énekescserét több zenekar is átélt már (pl. ők is), Téglás pedig megígérte zenésztársainak, hogy segít új énekest találni.

Fel akarom készíteni, segíteni akarok neki, azt szeretném, hogy jó kezekben legyen a zenekar. Az a tervem, hogy az utolsó koncertemen már ő is ott lesz, és a zárásként elénekeljük a Live For Better Days című számot, és a végén átadom neki a mikrofont.