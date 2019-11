Új kempingek és Lenny Kravitz a 2020-as VOLT Fesztiválon

Lenny Kravitz és Marshmello is jön a 2020-as Volt Fesztiválra, derül ki a fesztivál közleményéből.

A fesztivált 2020-ban július 1-4 között rendezik meg, amin fellép például a többszörös Grammy-díjas Lenny Kravitz is. Az énekes tavaly Budapesten is koncertezett, 2020-ban fog ezúttal negyedjére Magyarországra látogatni. Mellette a VOLT-ra látogat Marshmello is, aki idén már fellépett a Balaton Soundon, illetve Passenger, a The Pretty Reckless és még sok-sok DJ is:

A fesztiválon a fellépők mellett új kempingek is lesznek: miután tavaly a VOLT új helyszínre költözött, a 2020-as évekre a szervezők a sátrazásra alkalmas részek jelentős fejlesztését tűzték ki célul. A jövő évi fesztiválon két új kemping is várja a látogatókat, új tusolókkal és WC-kel, kávézóval és reggelizővel, valamint kertmozival és medencével. A fesztivál 2020-as témája a környezetvédelem és a fenntarthatóság lesz, az early bird bérletek után 1 bérlet után 1 fát ültetnek majd.