Öt év után visszatér Európába a Faith No More

A San Franciscó-i zenekar frontembere, Mike Patton 2017 szeptemberében bejelentette, a zenekar hosszabb időre visszavonul. A pihenésnek azonban vége, a Faith No More 2020-ban újra koncertezni fog, és a rajongók remélik, ez azt jelenti, hogy hamarosan új albumot is kiadnak majd. Legutolsó lemezük, a Sol Invictus 2015-ben jelent meg, és 2016-óta nem léptek fel.

Öt év, négy végbéltükrözés, két gyökérkezelés és egy pár prosztatavizsgálat után arra a következtetésre jutottunk, hogy ideje minél hamarabb visszahúzni Európába

- áll a közleményükben.

A zenekar egyelőre csak három európai dátumot tett közzé, júniusban az írországi Sunstroke Festivalon, a franciaországi Hellfesten és norvégiai Tons of Rockon lép majd színpadra, de a NME szerint hamarosan újabb helyszínekkel bővülhet az egyelőre szerény lista.