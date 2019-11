Szólóban jelentkezik a Kaukázus és a Magashegyi Underground alapítótagja

Fodor Máriusz nevét leginkább a Magashegyi Underground és a Kaukázus együttesek miatt lehet ismerni, hiszen mindkét formációnak az egyik alapítótagja volt, de az elmúlt pár évben már felhagyott az aktív zenekarozással. Helyette reklámzenékkel foglalkozott sokat, de most szólókarrierbe kezdett Superflake néven, hogy 2020-ban kijöjjön az első önálló nagylemezével. Ezen szerepel majd a Tumor c. szám is, amelyhez Miki 357 készített sötét hangulatú klipet, és most debütál a Stenken.

Fodor Máriusz zenéjét nagyban befolyásolta az elektronika, a nagylemez számainak megírása előtt hozott is pár kikötést saját magának.

A dalok írása előtt hoztam pár alapszabályt, így a hangszerelésnél összesen három szintetizátort használtam (Korg MS20, Moog Grandmother, Sequential Prophet). A számok tempója és mondanivalója elég széles skálán mozog, mégis összetartja az albumot egy karakteres, egységes hangzásvilág. Az egész lemez nagyon személyes, az életem egy igen intenzív időszakának a lenyomata

- meséli a 2020-ban megjelenő nagylemezről, majd rátér a mostani klipes dal, a Tumor hátterére is.

A Tumor furcsa 6/4-es, nyomasztó főleadje adja az alapot - hol előrébb, hol hátrébb szól, folyamatosan átalakulva, de végig feszítve az egész dalt. A szakítás utáni nyomasztó magányról szól, arról a periódusról, amikor egyszerre küzdesz az emlékek kiszakításával és közben még vágysz rá, hogy maradjon minden a régiben. A klipbe is ezt az érzést akartuk belesűríteni, hogy addig tolod magad, amíg vagy kilököd magadból a fájdalmat, vagy beledöglesz

A klipet Miki357 és Sivák Zsófi készítette, a szereplő pedig Szeri Viktor táncművész, akitől mindössze annyit kértek a forgatáson, hogy a testével reagáljon a zenére, akármilyen szabálytalanul is.

Superflake az első önálló nagylemezét, a Highpass Lowpasst januárt 25-én mutatja az Akváriumban egy live act keretein belül.