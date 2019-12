Drake már megint egy tinilánnyal próbál barátkozni

Tavaly mi is megírtuk, hogy az amerikai sajtó nem igazán tud napirendre térni afölött, hogy az akkor 31 éves Drake feltűnően jó barátságot ápol az akkor még csak 14 éves színésznővel, Millie Bobbie Brownnal, akit leginkább a Stranger Things miatt lehet ismerni. Most viszont a Buzzfeed írja, hogy a rapper idén már más tinisztárt szemelt ki magának, méghozzá a Grammyre is jelölt, 17 éves Billie Eilish-t.

Az énekesnő a Vanity Fairnek adott interjújában beszélt arról, hogy Drake a leghíresebb ember a telefonkönyvében, és ugyan eddig csak SMS-ezgettek egymással, de az alapján Eilish a világ legrendesebb csávójaként hivatkozott rá.

A gond csak az, hogy a most már 33 éves Drake megint egy nála 15 évvel fiatalabb, éppen nagyon felkapott, de még 18 év alatti lánnyal próbál valamilyen kapcsolatot létesíteni annak ellenére, hogy Millie Bobby Brown tavaly megvédte a rapperhez fűződő barátságát. Brown szerint Drake csak abban segített neki, hogyan kezelje a fiúk közeledését.

Billie Eilish rajongói sem fogadták túl jól hírt, a fiatalok körében rendkívül népszerű előadót féltik attól, hogy esetleg Drake-ről is kiderül később, hogy olyan szexuális ragadozó, mint R. Kelly, aki hasonlóan fiatal korú lányokat környékezett meg annak idején, majd annyira az ujja köré csavarta őket, hogy többen éveken át a szexrabszolgái voltak.