Magyarországra jön Dido

A jövő nyári VeszprémFest egyik fellépője Dido Florian Cloud de Bounevialle O'Malley Armstrong, azaz Dido, lesz. A brit énekesnő július 15-én ad majd koncertet a veszprémi História Kertben felállított nagyszínpadon, jelentették be a szervezők kedden.

Dido a több mint 20 éves pályafutása során még sosem járt önálló műsorral Magyarországon, a veszprémi koncert lesz az első, ahol a hazai közönség egy teljes koncerten át élvezheti élőben az énekesnő hangját.

Művészneve Karthágó királynőjére utal, zenei karrierjét pedig bátyja, a Faithless-alapítótag Rollo Armstrong segítségével kezdte el. Első nagylemeze, a No Angel 1999-ben jelent meg, ezen szerepelt a Thank You, amelynek első verzéje aztán az Eminemmel közös Stan című számban is visszaköszönt.

Dido mostanáig összesen öt nagylemezt jelentetett meg, amelyek közül a legutóbbi, a Still on My Mind idén márciusban jelent meg.