Post Malone-t és Billie Eilisht hallgattuk egész évben

A Spotify kedden közzétette a szokásos évösszegző listáit, amelyek két legnagyobb nyertese Post Malone és Billie Eilish, a számok alapján az ő számaikat streameltük a legtöbbet 2019-ben. Őket Ariana Grande, Ed Sheeran és Bad Bunny követi az összesített listán.

A legtöbbet streamelt szám Camila Cabello és Shawn Mendes Señoritája lett, a legtöbbett hallgatott lemez pedig Billie Eilish március végén megjelent, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? című bemutatkozóalbuma.

A legtöbbet streamelt előadók:

Post Malone Billie Eilish Ariana Grande Ed Sheeran Bad Bunny

A legtöbbet streamelt női előadók:

Billie Eilish Ariana Grande Taylor Swift Camila Cabello Halsey

A legtöbbet streamelt férfi előadók:

Post Malone Ed Sheeran Bad Bunny Khalid J Balvin

A legtöbbet streamelt számok:

“Señorita” – Camila Cabello, Shawn Mendes “bad guy” – Billie Eilish “Sunflower” – Post Malone, Swae Lee “7 Rings” – Ariana Grande “Old Town Road – Remix” – Lil Nas X, Billy Ray Cyrus

A legtöbbet streamelt albumok:

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – Billie Eilish Hollywood’s Bleeding – Post Malone thank u, next – Ariana Grande No.6 Collaborations Project – Ed Sheeran Shawn Mendes – Shawn Mendes

A legtöbbet streamelt podcastek:

The Joe Budden Podcast with Rory & Mal My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark Gemischtes Hack Fest & Flauschig The Misfits Podcast

A streamingszolgáltató egyúttal az évtizedet lezáró összesítéseit is közzétette. Ezek alapján 2010-től 2019-ig a Spotify-felhasználók Drake-et hallgatták a legtöbbet, őt Ed Sheeran, Post Malone, Ariana Grande és Eminem követi a népszerűségi listán.

Az évtized legtöbbet streamelt női előadója Ariana Grande lett, mögötte Rihanna, Taylor Swift, Sia és Beyoncé sorakozott fel. Az évtized legtöbbször hallgatott dala pedig a Shape of You lett Ed Sheerantól – ebben semmi meglepetés nincsen.

Az évtized legtöbbet streamelt előadója:

Drake Ed Sheeran Post Malone Ariana Grande Eminem

Az évtized legtöbbet streamelt női előadója:

Ariana Grande Rihanna Taylor Swift Sia Beyoncé

Az évtized legtöbbet streamelt férfi előadója:

Drake Ed Sheeran Post Malone Eminem The Weeknd

Az évtized legtöbbet streamelt száma: