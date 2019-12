Az iskolai lövöldözések miatt mehet nyugdíjba a Pumped Up Kicks

Csaknem tíz évvel ezelőtt, 2010-ben jelent a Foster The People Pumped Up Kicks című száma, ami csak évekkel később lett igazán felkapott. Azóta többen is megvádolták már azzal, hogy a szám az iskolai lövöldözőket magasztalja, azonban a frontember, Mark Foster szerint a dalt egy mentálisan sérült tinédzser szempontjából írták, a céljuk pedig pont a fegyveres erőszak elítélése volt.

Mark Fosterrel most a Billboard készített interjút, amiből kiderül, hogy a szám körül kialakult viták miatt a Pumped Up Kicks visszavonultatását fontolgatja a zenekar.

Nem kérhetem másoktól, hogy ne játsszák élőben, azonban a közönség tette azzá ezt a számot, amit most jelent sokaknak. Ha a valami más szimbólumává válik, azt nem tudom befolyásolni, azt viszont igen, hogy én ebben mennyire veszek részt

– mondta az interjúban.

Foster arról is beszélt, hogy mindössze 8 óra alatt írta ezt a számot, és neki egyáltalán nem volt különlegesebb, mint bármelyik másik számuk. Szerinte a közönség tette különlegessé, és az, hogy az emberek különlegesnek gondolták. Ez aztán elindított a Pumped Up Kicksről egy diskurzust, vitát, amit bár nem ő teremtett, elmondása szerint büszke volt rá.

Bár korábban fel sem merült komolyan, hogy ne játsszák többet ezt a számot, az egyre gyakrabban előforduló iskolai mészárlások miatt ezt már másképp látják.

A lövöldözések továbbra is ismétlődtek, és úgy láttam, hogy rengetegen érintettek akár személyesen, akár közvetve az ilyen incidensekben. Számukra fájdalmas sebeket szakíthat fel ez a szám. Én pedig nem ezért készítek zenét. Néhány esetben az a célom a zenével, hogy tudatosítsak valamit, és beszélgetést indítsak a témában, és úgy érzem, hogy ez ebben az esetben teljesült. Eltelt 10 év, és még mindig beszélünk róla

– magyarázta a frontember.

A döntéshez, hogy ne játsszák többet a számot, konkrét esetek is hozzájárultak. Foster az interjúban egy floridai és egy brazíliai lövöldözést említ, amikor ez elkövetők valamilyen formában említést tettek a számukról.

Egy olyan fellépést is felidéz, amikor már hasonló szempontok miatt nem játszották el a számot.