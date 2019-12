21 éves korában meghalt Juice Wrld

21 éves korában meghalt Jarad Anthony Higgin, azaz Juice Wrld, tudta meg a TMZ. A portál úgy tudja, az amerikai rapper a chicagói Midway nemzetközi repülőtéren kapott epilepsziás rohamot, miután vasárnap hajnalban egy Kaliforniából induló járattal leszállt az Egyesült Államok egyik legnagyobb repterén.

A chicagói rendőrség információi szerint a rapper szájából vér folyt, amikor a mentők a helyszínre értek. A portál úgy tudja, amikor kórházba szállították, Higgins még magánál volt, ám ott nem sokkal később életét vesztette. Halálának oka egyelőre tisztázatlan.

Juice Wrld tavaly májusban jelentette meg Goodbye & Good Riddance című bemutatkozó lemezét, a második nagylemeze, a Death Race for Love pedig idén márciusban jelent meg, nem sokkal azelőtt, hogy februárban Magyarországon is fellépett Nicki Minaj első budapesti koncertjekor, akkor Future helyére ugrott be.

A budapesti fellépésről februárban így írtunk: "Juice azoknak a rappereknek a vonalába tartozik, akiket leegyszerűsítve emo rappereknek szoktak hívni: csak a felszín tűnik olyannak, mintha egy Migos-számot hallgatnánk, a tartalom a legsúlyosabb depresszió mélyére tud nyúlni. Elég bizarr látvány volt, ahogy egy stadionban, egy szupersztár koncertjének felénél megérkezik ez a srác, bejelenti, hogy a következő számát azoknak ajánlja, akik elvesztettek valaki közel állót, rokont, barátot mostanában. És az emberek megőrülnek tőle."

A rapper épp hétfőn ünnepelte a 21. születésnapját.

