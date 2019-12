Bejelentette a Red Hot Chili Peppers, hogy különválnak útjaik Josh Klinghoffer gitárossal, aki 2009-ben csatlakozott a zenekarhoz. Azt írják, Josh csodálatos zenész, akit tisztelnek és szeretnek, és hálásak neki az együtt töltött 10 évért.

Fotó: Getty Images Josh Klinghoffer

Ezzel egy időben azt is bejelentették, hogy

visszatér a zenekarba John Frusciante.

Az 1983-ban alakult zenekarban nem az első eset, hogy cserélődnek a tagok, azon belül is a gitárosok. Az 1984-es debütáló lemezükön, a The Red Hot Chili Peppers-en Jack Sherman gitározott, A második és harmadik nagylemezükön Hillel Slovak, de ő 1988-ban herointúladagolásban meghalt. Ezután átmenetileg DeWayne McKnight volt a gitáros, őt viszont hamar lecserélte az állandó taggá váló John Frusciante, szintén 1988-ban.

Fotó: Getty Images John Frusciante

Ezután volt a zenekar történetében a leghosszabb ideig állandó a felállás: Anthony Kiedis, Chad Smith, Flea és John Frusciante személyében. Ez a csapat öt nagylemezt is elkészített, köztük az első igazán nagysikerűt, a 91-es klasszikust, a Blood Sugar Sex Magik-et.

A sikerrel, amit a lemez hozott, Frusciante nem tudott könnyen megbirkózni, úgyhogy 1992-ben turné közben hagyta ott a bandát. Ezután nemsokkal drogrehabilitációra ment.

Többen is váltották a helyét egészen 1998-ig, amikor Flea kérésére visszatért a bandába. Ezután, a klasszikus négyes felállás kezei között született meg a Californication (1999), a By The Way (2002), és a Stadium Arcadium (2006) nagylemez is. 2009-ben Frusciante szólókarriere miatt lépett ki a zenekarból, ekkor vette át helyét a mostanáig gitárosként működő Josh Klinghoffer.